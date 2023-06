La senadora bonaerense Teresa García aseguró hoy que "todos los compañeros" que integran Unión por la Patria (UxP) "pueden presentarse legítimamente a competir" en las primarias de la flamante coalición pero recordó que quien quiera hacerlo deberá presentar precandidatos "en toda la tira de la boleta, desde el candidato a Presidente hasta el último consejero escolar".

García, además, consideró justificada la propuesta del presidente del PJ bonaerense Máximo Kirchner de establecer un piso del 40% para la incorporación de la minoría (después se lo redujo al 30%), porque se debe evitar, dijo, que se repita lo ocurrido en los primeros dos meses del gobierno de Mauricio Macri, "cuando tuvimos una fuga de 16 diputados nacionales".

Sobre ese episodio, aseguró que la dirigencia del oficialismo todavía recuerda lo que pasó en el año 2016, cuando "16 diputados nacionales (del entonces Frente para la Victoria), con Diego Bossio a la cabeza, se fueron del bloque".

"Es lícito que la fuerza política mayoritaria (de una coalición) quiera tener ese reflejo (de mayoría) en el Congreso, para que no pase lo que está pasando con la oposición, que a través del mecanismo legítimo de no dar quórum paraliza absolutamente la tarea legislativa", amplió sobre ese punto en declaraciones a la radio AM530.

En otro orden, la legisladora reiteró sus críticas al embajador en Brasil y precandidato presidencial Daniel Scioli por unas recientes declaraciones que hizo sobre la precandidata de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich, cuando consideró que podría llegar a "necesitarla" en un eventual Gobierno suyo.

Al profundizar sobre la figura de Bullrich, García sostuvo que "lo primero que se le representa" cuando le mencionan a la exministra de Seguridad de Mauricio Macri y actual precandidata son "las marchas en Plaza de Mayo, entre medio de las guillotinas y las bolsas mortuorias colgadas de la reja de la Casa Rosada" durante la pandemia de coronavirus.

La senadora bonaerense dijo que frente a ese tipo de concentraciones antikirchneristas Bullrich "incitaba permanentemente a conductas antipopulares" y en particular resaltó que la dirigente del PRO y postulante a la Presidencia se mantuvo en silencio "el día que intentaron matar a Cristina" Fernández.

"Patricia Bullrich era la que tenía como jefe de campaña a Gerardo Milman, quien está taxativamente involucrado (en la investigación por el intento de asesinato a la vicepresidenta), a partir de las cosas que se han podido ir advirtiendo luego del intento de magnicidio", agregó la jefa del bloque del Frente de Todos (hoy UxP) del Senado provincial.

El miércoles por la noche, en una entrevista por el canal LN+, Scioli contó que durante la última edición de la fiesta de la Vendimia en Mendoza Bullrich le dijo que lo necesitaría cuando ella sea Presidenta, a lo que él le contestó: "Bueno Patricia, si soy Presidente yo también te voy a necesitar".

Consultada por esos dichos, García afirmó esta mañana que las palabras de Scioli "no le cayeron bien" pero además planteó que "la respuesta de que era una chicana no vale" y recomendó "no hacer chistes con la derecha".

Por otro lado, la legisladora volvió a cuestionar los dichos de Aníbal Fernández y Victoria Tolosa Paz sobre la posibilidad de que ese sector del oficialismo decida recurrir a la Justicia para que intervenga en la controversia por el criterio para asignar lugares de mayoría y minoría en las listas definitivas.

"A uno le duele la amenaza de judicializar un reglamento, aunque sea con la Justicia electoral, un artículo de un reglamento. Porque todos hemos visto lo que nos ha pasado cuando la justicia, o un juez maldormido, toma decisiones sobre cuestiones políticas: así es que la tenemos a Cristina proscripta", insistió.

Luego manifestó estar sorprendida porque en los últimos días se haya mencionado "la cercanía de (el exministro de Economía, Martín) Guzmán a la lista de Scioli, como también la de (Matías) Kulfas", y añadió que, "respetuosamente", ella pensaba que ambos "le hicieron mucho daño a nuestros primeros años de gestión".

Por último, dijo que la competencia en la PASO entre el sector que promueve a Scioli y Tolosa Paz y el que integran el kirchnerismo y el Frente Renovador, del que ella es parte, "tendrá sentido si se utiliza para dirimir alguna diferencia chiquita en el marco del mismo proyecto".

"Eso sí, si las diferencias con nuestro proyecto son de fondo, la verdad, deberían armar una fuerza política, como sucedió en otra oportunidad con (Florencio) Randazzo", aconsejó y concluyó: "Estamos como estamos porque naturalizamos las cosas e hicimos silencio, en los últimos años estuvimos llenos de caballos de Troya". (Télam)