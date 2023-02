La presidenta del bloque de senadores del Frente de Todos (FdT) de la provincia de Buenos Aires, María Teresa García, pidió que la mesa política del oficialismo convocada por el presidente Alberto Fernández ponga en discusión "el lawfare y las mafias" que atentan contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

"El anuncio (de convocar a ese ámbito para el próximo 16 de febrero) nos satisface a todos, sobre todo a nuestro espacio dentro del FdT, que es el que viene reclamando el armado de una mesa política", sostuvo García en declaraciones a FM Futuröck.

Y agregó que en la provincia de Buenos Aires, "esa instancia se conformó pasada la cuarentena con Axel Kicillof, Máximo Kirchner, Sergio Massa, Martín Insaurralde e intendentes. Se evaluaron políticas de gestión y armado político territorial".

Señaló que "esa mesa tiene que tener un punto de inicio en dos aspectos: respecto del fallo que busca inhabilitar a Cristina Kirchner y del avance o no de la investigación sobre el intento de asesinato".

De esta forma, García se refirió a la condena a seis años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos que recibió la exmandataria en el juicio de la causa Vialidad.

"Es inviable pensar una estrategia política-electoral sin que quede clara cuál es la situación de la dirigente con más adhesión según todas las encuestas que, además, está inhabilitada por decisión de una Justicia y que tuvo en septiembre un bala que no salió a 10 cm de su cabeza", subrayó.

Teresa García

Para García, "Cristina es la dirigente más preciada del país que tiene el FdT, y si bien se mostró de acuerdo con "discutir los instrumentos electorales", la senadora provincial pidió debatir también en la mesa política del FDT "el conflicto con la Corte, la situación del Consejo de la Magistratura y la actitud de la oposición tiene paralizado el Congreso".

Además, García pidió también poner en debate "cuestiones que tienen que ver con el bolsillo de la gente" como "la ley previsional, que la oposición impide tratar; la inflación; la relación con el FMI y la distribución del ingreso".

"Una mesa política no tiene que ver solamente con el reparto de las listas para los diferentes sectores. ¿Qué puede pensar la sociedad en cualquier país del mundo si una Vicepresidenta hubiera tenido una bala a 10 centímetros que no salió, y su fuerza política se planteara para el año electoral volver a ofrecerse a la comunidad como una alternativa, con eso sin resolver? No hay respuestas", planteó.

La senadora provincial consideró que "se debería haber puesto toda la fuerza política del FdT y del Poder Ejecutivo para fortalecer la investigación" sobre el atentado que sufrió la Vicepresidenta, y añadió que, sin embargo, "todo está a medio hacer".

"Hay que profundizar la investigación. No puede quedar un atentado a la Vicepresidenta sin esclarecer. Eso habla de la debilidad del sistema democrático. Queda muy claro dónde está el poder en lo que vimos en Lago Escondido. La connivencia de la Justicia federal, con servicios de inteligencia, funcionarios del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y la mano derecha de (Horacio) Rosatti (Silvio Robles). Es un escándalo. Es lawfare y mafia. De estas cosas hay que discutir en la mesa políticas", subrayó. (Télam)