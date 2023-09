La presidenta del bloque de Senadores bonaerenses de Unión por la Patria (UxP), María Teresa García, analizó esta mañana que el gobernador de la provincia de Buenos Aires y su equipo "son incansables a la hora de gestionar" y se mostró confiada en que el mandatario logrará la reelección en los comicios generales del 22 de octubre.

Entrevistada por AM 530, la legisladora brindó precisiones acerca de la reunión del Partido Justicialista bonaerense que encabezó ayer por la tarde su titular, Máximo Kirchner, en La Plata, y destacó que frente al resto de los consejeros ella presentó "un breve informe" dado que fue la encargada de fiscalizar el escrutinio de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), del pasado 13 de agosto.

"Luego, los representantes de cada sección hicieron lo mismo. Analizamos cómo se comportó el voto en blanco, la no presencialidad, cómo se comportó el voto con Javier Milei y Juntos por el Cambio", describió García.

Sostuvo que "se comenzó a definir la línea de campaña, entendiendo que en Provincia se va a ganar y que es la locomotora hacia la boleta nacional, porque es el 38% del electorado" e indicó que "el diferencial positivo de la provincia impacta directamente en la elección nacional".

MIRÁ TAMBIÉN Patricia Bullrich presenta su libro con sus propuestas de Gobierno

La titular de la bancada oficialista luego señaló que en la reunión partidaria además "se hizo un reconocimiento a las acciones del gobernador Kicillof y de todo su equipo de gobierno, porque es incansable en esta etapa respecto de la gestión".

Contó que "luego, Máximo Kirchner, hizo una valorización de las decisiones del ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, tras la devaluación y las presiones del FMI" y ponderó: "Hay una mejora en el bolsillo de los trabajadores. No se trata de tener en equilibrio en la macroeconomía, sino de discutir la distribución del ingreso".

En ese sentido, García opinó que "la única manera de que mejore la situación es que el recurso vuelva al consumo, que genera un círculo virtuoso y eso es lo que está haciendo Massa con el acompañamiento del PJ Bonaerense y los intendentes".

Consultada sobre la posibilidad de que el dirigente gastronómico Luis Barrionuevo ayude al postulante libertario Milei a fiscalizar sus votos en los comicios, García manifestó: "La provincia es tan grande que se necesitan unas 55 mil personas en territorio para controlar la elección. Por eso, la boleta papel sigue siendo la más vigilada y controlada en cualquier sistema".

MIRÁ TAMBIÉN Convocan a una marcha para pedir justicia por la desaparición de Jorge Julio López

"Para Milei, que no es un hombre de partido, debe ser dificultoso tener esa cantidad de fiscales. De Barrionuevo no me asombra nada. En el macrismo, tenía simpatía con ellos, por lo que si le va a aportar fiscalización, mejor porque no da lugar a dudas", razonó.

Finalmente, se refirió ala campaña de Kicillof y dijo: "Sigue inaugurando obras en toda la provincia, hay un accionar en materia de salud -en atención primaria y hospitales- que nunca vi en todos mis años de militancia, mucha obra pública, un gran despliegue en cultura, y todo su gabinete recorriendo el territorio con propuestas y acciones".

"El gobernador le imprimió a la gestión una velocidad necesaria en la provincia", concluyó. (Télam)