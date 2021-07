La ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, aseguró que elegir entre los precandidatos Diego Santilli y Facundo Manes es como hacerlo "entre Frankestein y Drácula" y remarcó que Victoria Tolosa Paz es "una de las voces fuertes en la defensa del Gobierno Nacional y Provincial".

"Entre Manes y Santilli estoy votando en Transilvania, entre Frankenstein y Drácula. Santilli es la réplica de (Horacio Rodríguez) Larreta en la Provincia, no me parece que plantee un cambio. A Manes no lo conozco, lo he visto hablando de neurología.

Entre Manes y Santilli, ese día me abstendría de votar", sostuvo García en declaraciones radiales, al ser consultada sobre los posibles candidatos de la oposición.

En tanto, si bien aclaró que "todavía no está definida la totalidad de la lista", la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, "es una de las voces fuertes en la defensa del gobierno nacional y provincial".

"Venimos de un gobierno que nos dejó una innumerable cantidad de problemas. Los mejores candidatos son los que expresan lo que venimos a hacer", indicó.

En tanto, manifestó que "si se confirmara lo de (Daniel) Gollán, el gobernador (Axel) Kicillof tiene mucho para mostrar" porque "la Provincia de Buenos Aires ha tenido una campaña muy positiva respecto de la vacunación". "El gobernador lideró la política sanitaria en la Provincia de Buenos Aires.

Cuando comenzó la pandemia teníamos todos los números para que el Conurbano estallara, y eso no sucedió. Con 17 millones de habitantes no tuvimos las imágenes que se vieron en otras partes del mundo", manifestó la funcionaria.

Y expresó: "Perdimos 100.000 argentinos, pero ninguno por falta de atención del Estado. La ciudadanía va a pensar respecto del futuro en la próxima elección". BAC/KDV NA