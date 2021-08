La ministra de Gobierno bonaerense y precandidata a senadora del Frente de Todos, Teresa García, consideró hoy que su espacio "está muy consolidado" de cara a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del próximo 12 de septiembre.

"Nosotros tenemos muy consolidada la propuesta del Frente de Todos en una lista que nos representa y es muy sólida en casi todo los distritos. Sólo en algunos pocos lugares tenemos una confrontación en el nivel local, destacó la funcionaria.

Asimismo, en declaraciones a El Destape Radio remarcó: "Estamos en una campaña electoral atípica porque estamos en medio de una pandemia. Más allá del avance de la vacunación, no hay que olvidar que tenemos todavía el virus en circulación".

La ministra de Gobierno afirmó que en el contexto de una emergencia sanitaria, cuando buena parte de la población "siente angustia", los espacios políticos "deben plantear sus propuestas con claridad", y evaluó como "asombrosas" las pujas internas que se desarrollan entre los dirigentes de Juntos por el Cambio.

MIRÁ TAMBIÉN Desde Suteba adelantan que pedirán una suba salarial que supere a la inflación

Daniel Gollan

"No opino en general sobre la personas que integran fuerzas políticas opositoras. Eso sería irrespetuoso, pero me parece que el cambio de domicilio que han efectuado (Diego) Santilli y la exgobernadora (María Eugenia) Vidal nos deja muy claro cuál es el proyecto de Juntos por el Cambio en estas elecciones", agregó.

Y en ese sentido, apuntó que con los cambios de jurisdicción de Santilli y Vidal, Juntos por el Cambio tiene "la intencionalidad de armar una campaña electoral en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), cerca de la Capital Federal".

MIRÁ TAMBIÉN López Murphy encara la campaña con un desafío a Vidal y eje en la inseguridad, la economía y las libertades

Respecto al futuro de Juliana Di Tullio, a quien le correspondería la banca en la Cámara alta que dejó vacante Jorge Taiana para asumir como ministro de Defensa, pero que para eso debería dejar su cargo como integrante del Directorio del Banco Provincia (Bapro), García respondió: "No está decidido cuál será rol de Juliana Di Tullio, si se queda en el Bapro o se va como senadora".

"Debe haber un mecanismo en el Bapro para operar en emergencia si no se logra alcanzar el quórum en el Directorio. La designación de funcionarios en el Banco estuvo trabada por el Senado bonaerense por decisión del gobierno de Vidal", recordó.

Conferencia llevada a cabo en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno junto al jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y el ministro de Salud, Daniel Gollan.

En otro orden, García calificó como "un verdadero bochorno" las expresiones vertidas por los diputados de JxC Fernando Iglesias y Waldo Wolff sobre la actriz Florencia Peña, quien el año pasado visitó la Quinta de Olivos para entrevistarse con el presidente Alberto Fernández como parte de un reclamo sectorial.

"No escuché el pedido de disculpas por parte de los legisladores. Tiene que haber una sanción en la Cámara. Un legislador no puede denigrar. Iglesias es un provocador profesional. No le conozco ninguna iniciativa en función de la defensa de algún sector o interés de la sociedad. Sus interrupciones en el recinto siempre son provocadoras", resaltó la ministra de Gobierno bonaerense. (Télam)