La senadora provincial oficialista Teresa García sostuvo hoy que el "reflejo" del acompañamiento de los docentes a la política salarial en territorio bonaerense es "que no ha habido paro" de ese sector "en ninguno de los cuatro años" de gestión del gobernador Axel Kicillof.

"En el caso de la educación, se volvió a abrir la paritaria y creo que el reflejo de que no hay política de resistencia a la política salarial del Gobierno (provincial) es que no ha habido paro en ninguno de los cuatro años de gestión de Axel Kicillof", analizó García en diálogo con AM 530.

La legisladora bonaerense destacó que la paritaria para los docentes y el sector de la salud está "convocada permanentemente" y consideró que, pese al bajo nivel de conflictividad, ambas áreas "merecen ser mejoradas".

Además, se quejó de que a la oposición "nunca nadie le pregunta qué va a hacer con la deuda" que tomó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y criticó que todos los precandidatos en la interna de Juntos por el Cambio (JxC) "están sumidos" en una "pelea interna feroz" por lo que se desconocen sus propuestas. (Télam)