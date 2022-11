La senadora bonaerense del Frente de Todos María Teresa García aseguró hoy que desde Juntos por el Cambio "nunca se le dio lucha al narcotráfico" en la provincia de Buenos Aires, sino que la exgobernadora María Eugenia Vidal "fabuló" amenazas en su contra "que nunca existieron", y pidió que desde el peronismo "no callemos nunca" porque "el silencio es cómplice de la derecha".

Así lo manifestó en diálogo con Radio 10, donde afirmó que el actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof, "no soltó presos, fue una gran fábula que se armó desde la oposición durante la pandemia".

"Hubo algunas personas privadas de la libertad que volvieron a su casa por problemas de salud, no fueron muchas", detalló.

En esa línea, criticó la gestión de la exgobernadora Vidal: "La población carcelaria era de aproximadamente 25 mil detenidos. Cuando se fue del gobierno eran 50 mil, sin haber hecho un centímetro de obra para aumentar el número de celdas en los penales. Así también en las comisarías. Imáginese el hacinamiento", apuntó.

MIRÁ TAMBIÉN Frederic subrayó importancia de la ayuda internacional para que Haití supere su gravísima crisis

"No tiene que ver con la eficiencia de la política de seguridad. Nunca se le dio la lucha al narcotráfico en la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Vidal", aseguró.

Y señaló que "la exgobernadora fabuló que tuvo que vivir en una base militar por amenazas que nunca existieron".

"Además el delito aumentó (en la gestión anterior). Hay cosas que se asienten desde la oposición y por nuestra mala comunicación, no se desarman", indicó la senadora.

En ese sentido llamó a "quienes militamos políticamente o ejercemos una responsabilidad pública, no nos callemos nunca estas cosas. El silencio es cómplice de la derecha", aseveró.

MIRÁ TAMBIÉN Cecilia Moreau será reelecta el jueves como presidenta de la Cámara de Diputados

"Hay que hablar, salir a explicar. La gente tiene oídos para la explicación, lo que no resiste es que la dirigencia política rehúya poner la cara", marcó.

Asimismo, celebró que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner hablara sobre este tema durante su discurso por el Día de la Militancia en el Estadio Único "Diego Armando Maradona" de La Plata.

"Me alegró mucho porque todos sabemos que en el primer y segundo cordón del conurbano estamos en una situación complicada. Aumenta exponencialmente la cantidad de habitantes. Esto condiciona muchísimo la inseguridad, no se puede poner un policía en cada esquina", señaló Teresa García.

Y agregó: "Fue inteligente de Cristina decir que el tema de la inseguridad no se corrige con mano dura ni con garantismo. Tiene que haber otros componentes en el tratamiento de la inseguridad".

El 17 de noviembre, en un acto donde fue la única oradora, Fernández de Kirchner señaló: "Hay que terminar con debates absurdos, porque la democracia tiene una deuda en materia de seguridad. Ningún partido político lo ha podido solucionar. Terminemos con ese debate berreta de los mano dura o los garantistas. Si para algo sirvió lo que me pasó fue para demostrar que cuando estuvieron en el ministerio de seguridad los mano dura, a la política de seguridad le pusieron una Miss Argentina".

Por otra parte, García criticó la gestión del intendente de San Isidro, Gustavo Posse: "Es el distrito de mayor desigualdad, tiene una enorme cantidad de gente que vive en condiciones inhumanas. A veces uno no entiende cómo el intendente puede pasar con el auto y ver las condiciones que vive la gente", indicó.

Además, aseguró que "la familia Posse gobierna ininterrumpidamente desde el año 83" en San Isidro, de la cual ella es oriunda.

"La oposición tanto habla de las reelecciones, de los gobernadores eternos. La familia Posse gobierna ininterrumpidamente desde el año 83, y nadie se queja. Sin embargo, levantan el dedo acusador cuando se trata de gobernadores sobre los que ellos quisieran que no reelijan", marcó.

También destacó que San Isidro cuenta con "36 barrios cerrados, y ninguno tiene aprobación provincial".

"Arba (Agencia de Recaudación bonaerense) identificó barrios cerrados que no estaban convalidados", detalló la senadora, e indicó que "es muy PRO, el negocio inmobiliario es enorme" .

En esa línea, aseveró: "Le pregunté a Kicillof hasta dónde íbamos a llegar con este tema y me dijo que hasta el hueso".

"No se trata de venganza porque los propios vecinos del barrio se ven perjudicados. Los que no tienen convalidación, no pueden escriturar. No tienen el parcelamiento correspondiente. Compran con boleto y van a vender con boleto", completó. (Télam)