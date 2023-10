Mirá los resultados minuto a minuto en la sección electoral más poblada de la provincia, donde se disputan las intendencias de 19 municipios y nueve escaños en el Senado bonaerense.

Almirante Brown

El diputado bonaerense de Unión por la Patria, Mariano Cascallares, se impuso de manera categórica en las elecciones municipales de Almirante Brown y volverá a conducir la intendencia luego de dejar el cargo para asumir como legislador en diciembre de 2021 y ser sucedido por Juan José Fabiani.

Con la casi la totalidad de las mesas escrutadas, el candidato justicialista superaba holgadamente los 50 puntos, casi duplicando lo cosechado por su par de La Libertad Avanza, Emilse Celeste Armbruster, seguida de cerca por María Florencia Retamoso de Juntos por el Cambio.

En cuarto lugar, con una cosecha más marginal, se ubicaba la candidata del el Frente de Izquierda (FIT-U), Mónica Méndez.

“Gracias a toda la militancia del Partido Justicialista de Almirante Brown que recorrió casa por casa en los 130 barrios brownianos”, expresó Cascallares a través de sus redes sociales tras conocerse la tendencia irreversible.

Al respecto, destacó que “esta es la 28° elección consecutiva que gana el Peronismo en Alte Brown en 40 años de democracia”, y consideró que “constituye un contundente respaldo al proyecto Nacional y Provincial”.

Por esto, agradeció a “las vecinas y los vecinos de Alte Brown por confiar en este proyecto que arrancó hace ocho años y que tiene muchísimo más para dar”, concluyendo: “Junto a Juano Fabiani y a todo el equipo vamos a redoblar el esfuerzo para seguir mejorándole la vida a nuestra gente”.

Festejó el peronismo en Brown.

Cascallares junto a Fabiani, intendente interino de Brown.

Avellaneda

El intendente de Avellaneda y candidato a la reelección por Unión por la Patria, Jorge Ferraresi, continuará gestionando el municipio del sur del Gran Buenos Aires por cuatro años más tras arrasar en los comicios superando el 55% de los sufragios con casi la totalidad de las mesas escrutadas.

Lucas Ariel Yacob, de Juntos por el Cambio, quedó en segundo lugar con menos de la mitad de los votos obtenidos por el ex ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, superando con claridad a su par de La Libertad Avanza, Daniel Julian Jaime Laham. Claudia Alejandra Vercellino, del Frente de Izquierda (FIT-U), quedó en cuarto lugar.

“¡Volvimos a ganar en Avellaneda! Los vecinos y vecinas se expresaron en las urnas con contundencia. Ratificaron el trabajo que impulsamos todos los días con Magdalena Sierra y muchos compañeros y compañeras para seguir creciendo”, celebró Ferraresi a través de sus redes sociales.

En este sentido, también destacó que “el peronismo de Avellaneda hizo una elección histórica aportando e impulsando a los triunfos de los compañeros Axel Kicillof y Sergio Massa”, y concluyó: “La Provincia y la Nación nos acompañaron con políticas públicas que cambiaron vidas. No vamos a dar ni un paso atrás en ese modelo”.

Festejo de Jorge Ferraresi junto a la militancia.

Berazategui

El intendente de Berazategui, Juan José Mussi, retuvo la intendencia con un respaldo contundente del electorado que superaba el 55% de los votos con casi la totalidad de las mesas escrutadas.

En segundo lugar, con menos de la mitad de los votos obtenidos por el oficialismo, quedó Benito Mario Molver, de La Libertad Avanza, superando por una breve pero inapelable distancia a su par de Juntos por el Cambio, Dante Gabriel Morini.

El Frente de Izquierda (FIT-U), con Leila Sabrina López a la cabeza, quedó relegada al cuarto lugar por amplia diferencia.

El intendente reelecto sostuvo: “Creo que nuestro pueblo mostró su cordura. Muchas veces se habla de ‘la bronca’, yo escucho a veces que ‘la gente esta loca’... la gente mostró cordura, nosotros tenemos que pensar en eso. Reflexionó, miró quién eran sus mejores candidatos y votó”.

En esa misma línea, el dirigente justicialista consideró que “no nos tiene que extrañar del pueblo argentino, que es un pueblo democrático” y advirtió que “cuando le hacen propuestas antidemocráticas, valoran mucho estos cuarenta años”.

Respecto a la campaña, que había tildado en la previa de “virulenta”, señaló que “uno mira las campañas en otros países y son descarnadas también, a veces nos parece que es sólo en Argentina, pero no”.

No obstante, hizo una valoración de lo ocurrido en el distrito del sur del Gran Buenos Aires, donde “primó la cordura”, y reveló: “Yo tengo que decirlo, me llamó el candidato de JxC para saludarme. La otra vez, después de las PASO, me llamó el candidato de LLA, y yo les agradecí. De hecho hoy les decía a algunos de ellos: vamos a pensar que a partir del 11 de diciembre vamos a trabajar todos juntos”.

Festejos en el búnker de Juan José Mussi.

Berisso

El intendente de Berisso y candidato a la reelección por Juntos por el Cambio, Gustavo Cagliardi, continuará cuatro años más al frente de la Municipalidad de la ciudad bonaerense tras imponerse categóricamente en las elecciones de este domingo.

Con casi la totalidad de las mesas escrutadas, el dirigente peronista superaba el 45% de los votos, desplazando al segundo lugar a su par de Juntos por el Cambio, Matías Nanni, que merodeaba los 25.

En tanto, en tercer lugar arañaba el 20% La Libertad Avanza con Roxana María Matilde Garavento como candidato, quedando con porcentajes menores al 5% Vanesa Mara Queyffer (Partido Todos por Buenos Aires) y por último Federico Adrián Surila (Frente de Izquierda).

“Gracias a todas y todos los berissenses por apostar a este proyecto de ciudad y darme la confianza para seguir cuatro años más, construyendo el Berisso que soñamos”, publicó el intendente reelecto en sus redes sociales.

Al respecto, añadió: “Me comprometo a seguir trabajando incansablemente, para sacar adelante a nuestra ciudad y unidos llevar adelante la transformación que empezamos en el 2019”.

Fabian Cagliardi festeja los resultados obtenidos.

Cañuelas

La intendenta justicialista de Cañuelas, Marissa Fassi, retuvo la intendencia con una gran performance electoral. La noticia, que había sido deslizada extraoficialmente tras las primeras tendencias, fue confirmada con los primeros resultados electorales, que la mostraban bordeando el 50% de los votos.

“Muy bien, ganando por mucha diferencia Marissa, 20 puntos al segundo, una cosa así, por ahora”, manifestaban desde su entorno horas antes.

En segundo lugar, con menos de la mitad de los votos obtenidos por el oficialismo, quedaba la candidata de La Libertad Avanza, Evelin Cantoni, desplazando al tercer lugar al candidato de Juntos por el Cambio, Santiago Mac Goey. La particularidad que presentó esta elección es que ambos candidatos votaron en la Escuela N° 27.

En último lugar estaría quedando lejos de sus contendientes la dirigente de la agrupación de mujeres Pan y Rosas en el Frente de Izquierda (FIT) Jesica Lavia, quien votó en horas de la mañana en la Técnica N° 1 “Coronel Manuel Dorrego”.

Marisa Fassi habló con la militancia.

Esteban Echeverría

El intendente peronista de Esteban Echeverría, Fernando Gray, continuará al frente de la intendencia cuatro años más tras imponerse cómodamente sobre su seguidor más cercano, Carlos Alberto Giuliani, de La Libertad Avanza.

El ex presidente del PJ bonaerense obtenía más del 48% de los votos con casi la totalidad de las mesas escrutadas, sacándole al candidarto de Milei más de 20 puntos de diferencia.

Pablo Matías Domenichini, de Juntos por el Cambio, quedó en tercer lugar por un breve margen, quedando muy relegada en la cuarta posición la candidata del Frente de Izquierda (FIT-U), Ayelén Córdoba.

“Quiero agradecer a las vecinas y los vecinos de Esteban Echeverría, quienes con su apoyo nos dan un enorme impulso para seguir trabajando”, expresó el jefe comunal a través de sus redes sociales, añadiendo: “Cuentan con mi compromiso para que sigamos construyendo un distrito en el que podamos crecer y vivir cada día mejor”.

En esa misma línea, mostró su “profunda” gratitud “a las y los fiscales, las compañeras y los compañeros que trabajaron durante esta jornada tan importante para el fortalecimiento de la democracia de nuestro municipio, la provincia y el país”, y concluyó: “Esto refuerza nuestro trabajo y compromiso con la comunidad del distrito”.

Fernando Gray.

Ensenada

El intendente de Ensenada, Mario Secco, volvió a vencer en las elecciones municipales relegando al resto de los candidatos a cifras marginales e iniciará su quinto mandato en la ciudad costera bonaerense.

Los primeros números oficiales ubican al histórico jefe comunal y candidato de Unión por la Patria superando sin miramientos los 60 puntos, con lo cual en el búnker peronista los festejos iniciaban a primera hora de la noche.

La sorpresa en territorio ensenadense la viene dando el candidato de La Libertad Avanza, Federico Bojanich, quien se imponía por un breve margen sobre su par de Juntos por el Cambio, Peto Rojas. Más relegado en el cuarto lugar quedó el hombre del Frente de Izquierda (FIT-U), Juan Contrisciani.

La Matanza

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, arrasó en las elecciones municipales del gigante del conurbano bonaerense, obteniendo según las primeras tendencias más del 50% de los sufragios.

Desde el oficialismo deslizaron que, al principio de la noche, La Libertad Avanza quedaba en segundo lugar y le seguía Juntos por el Cambio brevemente rezagado.

“El pueblo de La Matanza, cuando se define el futuro de la Argentina, vota con la cabeza y con el corazón. Hoy quedó demostrado nuevamente”, destacaron desde el entorno de Espinoza.

A continuación, sentenciaron: “Están en juego dos modelos de país, dos vidas distintas para todas y todos, y la gente eligió la certeza de que Unión por la Patria es la fuerza que puede seguir recuperando la Argentina”.

Lomas de Zamora

El candidato de Unión por la Patria en Lomas de Zamora, Federico Otermín, venció holgadamente en las elecciones municipales, mejorando la gran performance lograda en las PASO y sorteando el escándalo del jefe político del justicialismo en la región, Martín Insaurralde.

Los resultados oficiales confirmaron la gran elección general que se veía venir en las primeras horas posteriores al cierre de los comicios, con el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense superando el 51% de los sufragios, superando ampliamente a su contendiente de Juntos por el Cambio (JXC) Guillermo Carlos Viñuales, relegado al segundo puesto con aproximadamente la mitad de los votos.

Por detrás, quedaron los candidatos de La Libertad Avanza, Antonio Cayetano Volponi, y del Frente de Izquierda (FIT-U) Paula Florencia Canalis.

“Gracias de corazón a todos los vecinos y vecinas por el respaldo y por todo el cariño dado en estos meses”, dijo Otermín, que además celebró la reelección de Axel Kicillof en la Provincia y el resultado obtenido por Sergio Massa en la Nación, tras confirmarse que quedó primero y que con 85% de mesas escrutadas disputaría el balotaje el 19 de noviembre con el candidato de la Libertad Avanza, Javier Milei.

Federico Otermin.

Quilmes

Mayra Mendoza confirmó que fue reelecta como intendenta de Quilmes. En su cuenta de la red social X, la actual jefe comunal publicó: "¡Gracias a los quilmeños y quilmeñas por confiar en este proyecto de trabajo y elegirme, una vez más, como su intendenta convirtiéndome no solo en la primera mujer en gobernar este distrito sino también en ser reelecta!”.

Y agregó: "En nuestra segunda gestión redoblaremos el compromiso para que los vecinos y vecinas de todos los barrios de nuestra ciudad vivan bien, para llegar con más obras, más escuelas, más calles asfaltadas, más luminarias, y más espacios verdes para queQuilmescrezca", se comprometió y agradeció "a todo elpueblo quilmeño por elegir un proyecto de trabajo y amor, como el nuestro".

Mayra Mendoza.

Lobos

El intendente de la ciudad de Lobos, Jorge Etcheverry, resultó reelecto por segunda vez imponiéndose por una diferencia discreta pero inapelable sobre el candidato de Unión por la Patria, Martín Ariel Carriquiry.

“Ejerzamos nuestro derecho. Deseo que sea para todos una jornada con paz y armonía”, había expresado tras emitir su voto el mandatario de Juntos por el Cambio, que iniciará su tercer mandato al frente del municipio de la tercera sección.

En tanto, en tercer lugar quedó el candidato de La Libertad Avanza, Gastón Ezequiel Manca, mientras que en el último lugar quedó Daniel Federico Paskvan, del vecinalismo Primero Lobos.

Lanús

Una de las sorpresas de la jornada en la provincia de Buenos Aires la dio la Ciudad de Lanús, donde el candidato de Unión por la Patria, Julián Álvarez, venció holgadamente al intendente interino y candidato a intendente de Juntos por el Cambio, Diego Kravetz.

De esta manera, el municipio donde inició la gestión en 2019 el candidato a gobernador de JxC, Néstor Grindetti, que se encontraba en uso de licencia en medio de la campaña, será gobernado los próximos cuatro años por el justicialismo.

Kravetz, que se desempeñaba como secretario de Seguridad de Lanús durante la administración Grindetti, ocupó su lugar cuando el dirigente se involucró en la política del Club Independiente de Avellaneda y comenzó a forjar su candidatura a mandatario provincial.

Más relegado, en tercera instancia, quedó el candidato de La Libertad Avanza, Jorge Javier García Zajac, y por último la candidata del Frente de Izquierda (FIT-U), Sofía Belén Salce.

Julián Álvarez.

San Vicente

Nicolás Mantegazza fue reelecto como intendente de San Vicente. Se impuso cómodamente con el 66.95% de los votos frente a Francisco Carlos Maciel de La Libertad Avanza.

Por su parte, Juntos por el Cambio se ubicó en el tercer lugar con Marcelo Raimondo, mientras que el Frente de Izquierda se quedó con el cuarto puesto.

Nicolás Mantegazza.

Magdalena

El radicalismo continuará gobernando la ciudad bonaerense de Magdalena luego de que Lisandro Hourcade fuera electo intendente, superando el 40% de los votos, y reemplazando desde el 11 de diciembre a su correligionario, Gonzalo Peluso.

En tanto, Juan Carlos García de Unión por la Patria se imponía en segundo lugar por una mínima distancia sobre el candidato del Espacio de Pensamiento y Acción (EPA), Julián Ganon; desplazando al cuarto lugar a Jorge Oscar Maldonado, de La Libertad Avanza.

Tras conocerse las tendencias irreversibles, Hourcado manifestó: “Este resultado es producto del esfuerzo que hicimos con nuestro equipo durante la campaña. Y también mucho tuvo que ver la gestión de Gonzalo Peluso, que en ocho años le cambió la vida a todos los magdalenenses y eso se notó mucho.”

A su turno, Peluso señaló que “lo fundamental es que, al menos en Magdalena, nos garantizamos cuatro años más de crecimiento, de buena política, de que el vecino esté primero”.

En esa misma línea, celebró que “duplicamos a nuestro más inmediato perseguidor, cumplimos una década y los vecinos nos siguen eligiendo. Nos llena de orgullo la fiesta cívica que se vivió hoy”. Cabe remarcar que Peluso asumió en 2015 y fue reelecto en 2019.

La lista de Juntos por el Cambio consiguió consiguió meter tres concejales y tres consejeros escolares. “Estoy muy contento con la elección que hicimos y no tengo duda de que cada uno de ustedes va a dar todo para que nuestro distrito siga creciendo”, reflejó en ese sentido el candidato electo durante los festejos.

Tras el acto llevado a cabo en el Comité Radical, Hourcade sostuvo que “muchas de las obras que eran indispensables para el partido de Magdalena se hicieron en esta gestión. Eso nos permite tener una visión a futuro más inclinada a mejorar el acceso a la tierra, la generación de empleo y algunas cuestiones vinculadas a la seguridad y el turismo”.

Y finalizó: “Trabajo todos los días para que la gente entienda y sepa que el radicalismo es lo mejor que le puede pasar al partido de Magdalena. Es un sueño que uno no lo sueña solo. Llevó el trabajo de cada uno de los que están acá, de un gobierno que lleva las riendas del municipio y que hizo realidad este sueño, que es personal pero de un colectivo, de seguir solucionando y trabajando por la gente”.

La UCR celebra en Magdalena.

El presidente del bloque de concejales del Frente de Todos de Brandsen será el próximo intendente de la ciudad bonaerense tras imponerse con un 41,46% de los votos sobre el 37,7% obtenido por el intendente y candidato de Juntos por el Cambio, Daniel Cappelletti.

En uno de los pocos distritos bonaerenses que alcanzaba el 100% de las mesas escrutadas a primera hora de este lunes, el tercer lugar quedaba para Mauricio de Carvalho, de La Libertad Avanza, con el 17,93% de los sufragios y el cuarto para Natalia Valgolio, con el 3,22%.

En el marco de los festejos, el peronismo local realizó una caravana donde habló el intendente electo, expresando: “La verdad que cuando yo empecé a militar, jamás soñé que iba a ser concejal y mucho menos intendente de Brandsen. Fueron 15 años de caminar junto a muchos compañeros y compañeras”.

Al respecto, Raitelli destacó: “Pudimos lograr este triunfo porque tuvimos una unidad, porque el peronismo de Brandsen maduró, porque compañeros tuvieron gestos. decidieron acompañar, y poner por encima la gran lucha que el peronismo viene dando hace muchos años para lograr este triunfo, que sería imposible sin ustedes, sin la militancia”.

Sobre el final aseveró que “hoy arranca una nueva etapa” y advirtió que “el peronismo de Brandsen tiene que demostrarle a la sociedad la capacidad de gestión, de trabajo y de compromiso para sacar este pueblo adelante”.

Por último, el edil concluyó: “En los próximos días, eso es lo que se viene: trabajo, más trabajo y más trabajo. Más militancia, porque tenemos que cambiar la historia de Brandsen”.

Florencio Varela

El intendente de Florencio Varela y candidato a la reelección por Unión por la Patria, Andrés Watson, consiguió un arrollador respaldo este domingo y continuará su gestión cuatro años más.

Con casi la totalidad de las mesas escrutadas el jefe comunal cosechaba más del 55% de los votos, dejando en segundo lugar al candidato de La Libertad Avanza, Nicolas Quirino Scrocchi, que arañaba el 25%.

María Florencia Casamiquela, de Juntos por el Cambio, quedó en tercer lugar merodeando los 15 puntos, mientras que por el Frente de Izquierda Favio Adrian Boleo quedó en cuarto lugar.

“¡GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS! Con un arrasador triunfo de Unión por la Patria en Florencio Varela con un 56,32% y un 80% de mesas escrutadas nos posicionamos primero en estas elecciones”, anunció el dirigente peronista hacia las 23 horas de este domingo.

Al respecto, expresó: “Me emociona y agradezco de todo corazón la confianza depositada y por supuesto, me comprometo seguir por este camino,trabajando incansablemente por la educación pública, las obras estratégicas y la industria varelense. Los logros de estos 4 años los obtuvimos trabajando unidos”.

Ezeiza

El intendente interino de Ezeiza, Gastón Granados, obtuvo este domingo un contundente respaldo para continuar cuatro años en su cargo, alcanzando alrededor del 60% de los votos con casi la totalidad de las mesas escrutadas.

De esta manera, el hijo del histórico jefe comunal Alejandro Granados, que gestionó el municipio desde su creación en 1995 hasta 2021, tomando licencia entre 2013 y 2015 para ser ministro de Seguridad bonaerense, se desempeñará al frente del Municipio hasta 2027.

Pablo Daniel López, de La Libertad Avanza, quedó en segundo lugar con menos de la mitad de los votos, superando de manera contundente al candidato de Juntos po el Cambio, Nestor Omar Franco. En cuarto lugar, quedó Gabriel Hernan Padilla del Frente de Izquierda (FIT-U).

Presidente Perón

La localidad de Presidente Peron fue otro de los distritos bonaerenses donde el peronismo volvió a hacerse fuerte a pesar del sólido avance de La Libertad Avanza, y Blanca Cantero continuará al frente de la intendencia por cuatro años más.

La jefa comunal obtenía más del 51% de los votos con casi el 96% de las mesas escrutadas, consolidando su gestión y deaplazando al candidato de Milei, Hugo Fernando Martel, a un lejano segundo lugar con poco más del 22% de los sufragios.

En tercer lugar quedó el candidato de Juntos por el Cambio, Mauro Andrés Arranz, seguido de cerca por Alfonso Aníbal Regueiro del vecinalismo Peronenses Primero. En quinto lugar quedó Marcelo Gómez, del Frente de Izquierda (FIT-U)