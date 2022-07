Un ex policía se subió hoy a un andamio que está instalado en el Congreso de la Nación para el mantenimiento de uno de sus monumentos, amenazó con suicidarse y, en medio de un fuerte operativo en el lugar, lograron rescatarlo

El hombre, de 30 años, tuvo en vilo a efectivos de la Policía Federal y de la Ciudad de Buenos Aires, además del personal de Bomberos y del SAME que se hicieron presentes en el lugar para impedir que se tire. Según pudo verse, el hombre estaba subido en un andamio de gran altura al cual también ascendieron uniformados de las diferentes fuerzas que primero dialogaron con él y luego lo agarraron entre varios para bajarlo. En medio de esta situación, el individuo se resistió fuertemente, golpeó con puños y patadas a los uniformados que querían que depusiera su actitud hasta que los efectivos lograron reducirlo y lo subieron a una grúa donde fue asistido por personal del SAME. Según se informó, un oficial del Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF) intentó negociar para que no se arrojara al vacío, mientras que también había un psiquiatra en el lugar para asistirlo. En tanto, trascendió que se trata de un policía federal que fue exonerado de la fuerza en el año 2019. Tras el hecho, el titular del SAME, Alberto Crescenti señaló: "El hombre estaba muy excitado y varios bomberos recibieron trompadas y patadas. Le dimos un tranquilizante mayor para calmarlo". Y agregó: "Una vez calmado fue llevado al hospital Alvear con un psiquiatra y un médico de ambulancia", añadió, a la vez que contó que uno de los Bomberos "tiene un traumatismo en un ojo por un golpe de puño". Además, Crescenti manifestó que no tenía datos acerca del hombre y, al ser consultado acerca de la tarea realizada para que el sujeto no se arroje al vacío, dijo: "Formamos un grupo integrado con Bomberos y Policías de la Ciudad y estamos para eso". Por su parte, el jefe de Bomberos Martín Cuzzolino reveló: "Aproximadamente a las 6 de la mañana fue el pedido, se llegó inmediatamente al lugar y se llamó a emergencias. Personal entrenado para esto realizó las maniobras para que el hombre deponga su actitud". GO/KDV NA