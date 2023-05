El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que tiene que "preservar la unidad del espacio" del Frente de Todos (FdT), defendió su forma de ejercer el poder durante su gestión de Gobierno, e insistió con que "el mejor mecanismo para preservar la unidad se llama PASO".

"Tenemos que entender que todos hacemos falta. No se puede gobernar y ser candidato. Tengo que preservar la unidad del espacio; es lo que más me importa", sostuvo en declaraciones a Radio 10, en las que agregó: "Yo no ando a los gritos, no llamo gente a las plazas, hago lo que tengo que hacer con mi forma de hacer".

(Télam)