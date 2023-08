El secretario general de la Unión de la Construcción de la República Argentina (Uocra), Gerardo Martínez, dijo hoy que para las elecciones de octubre Unión por la Patria tiene que "recuperar el voto de confianza" y está "en condiciones de hacerlo".

"Tengo una clara definición; estoy con Sergio Massa, que es una alternativa seria y sustentable", señaló el sindicalista.

"Yo creo que el resultado de las PASO muestra un escenario de cómo están las cosas ante una falta de respuesta de la política", expresó en declaraciones a radio Zónica y manifestó que lo que le preocupa de ese resultado es "cómo garantizar las 3 G, que significan gobierno, gobernanza y gobernabilidad".

Martínez sostuvo que "hoy más que nunca son fundamentales las 3 G si queremos sacar la Argentina adelante", y señaló que "estamos en un proceso electoral, la gente expone su postura, ojalá que la sociedad ponderando la democracia tenga la sabiduría de elegir el mejor".

"Tenemos que recuperar el voto de confianza y estamos en condiciones de hacerlo", puntualizó.

El sindicalista, asimismo, dijo que "tiene que haber una reacción del Estado para dar una respuesta a los daños que genera la devaluación" y destacó que "tendría que haber una suma fija importante que se tendría que dar primero a la Asignación Universal por Hijo (AUH)".

"Ahí tenemos que atender rápidamente y severamente porque el impacto que se da en todas las familias que están expuestas a vivir en condiciones de pobreza tienen que tener una respuesta inmediata del Estado", explicó.

Martínez puntualizó que en el caso de las asignaciones familiares "debe ser una suma para aproximadamente una población de 4.6 millones de personas que hay que resolver ya con recursos, estas personas no tienen que ver con una cuestión de banderas políticas, tiene que ser una reacción para poder dar un piso de protección social".

"La suma fija no debería afectar la dinámica de las paritarias, no podemos hablar de salario real todavía. Con la inflación que hay no se puede recuperar el salario real. El libre ejercicio de la paritaria es el sentido de derecho, más claro, más transparente para que cada actividad articule su negociación", subrayó.

Además, afirmó que "la inflación es el impuesto a la pobreza, genera una corrosión en todo lo que es la economía, la producción y el trabajo", y aseguró que "la única alternativa que tenemos los trabajadores para recuperar una perspectiva de vida, una esperanza es logrando estabilidad económica".

"Estamos muy preocupados por lo que se vive en la Argentina. Nosotros venimos advirtiendo que la sociedad en general está muy enojada con la política, porque indudablemente todo afecta, estos tiempos de pandemia covid-19, el impacto de la guerra en Ucrania, la sequía y demás", expresó Martínez en otra parte de la entrevista.

Sostuvo que "nosotros pensamos que la llave maestra para resolver todos estos problemas es el diálogo, la concertación, trabajar codo a codo". (Télam)