El secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete, Fernando "Chino" Navarro, sostuvo hoy que el Frente de Todos (FdT) debe resolver sus diferencias internas y "estar juntos en función de los problemas que tiene Argentina".

"Yo creo que los enojos van bajando", expresó Navarro al analizar las diferencias en el seno del oficialismo ante el tratamiento parlamentario del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI, y agregó: "Tenemos que estar juntos en función de los problemas que tiene Argentina; si no, no lo vamos a resolver".

Al hablar por radio Continental, el referente del Movimiento Evita pidió "dejar de lado tanto ego, bronca, pelea y enojo" en un contexto de "una Argentina patas para arriba".

Navarro opinó que "la coalición es mucho más que Alberto (Fernández) y Cristina (Kirchner)" y afirmó que el Presidente "tiene la mayor responsabilidad institucional" y la vicepresidenta "tiene la mayor responsabilidad histórica".

Al respecto, consideró que "la coalición también son muchos partidos, muchos dirigentes, y sobre todo los que nos votaron y los que no nos votaron, que pretenden que el Gobierno se ocupe de gobernar y no dirimir cuestiones ideológicas que no tienen que ver con el día a día".

Ante una consulta sobre la marcha de la economía, el funcionario sostuvo que "en los últimos tres meses se crearon 300.000 puestos de trabajo formales", aunque admitió que Argentina es un país "injusto donde podés tener trabajo formal y ser pobre".

"Esto no lo va a resolver este Gobierno y va a llevar 10 ó 15 años", concluyó. (Télam)