El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que quiere "dejar un país en un círculo virtuoso para que se levante" y aseguró que los argentinos "tienen la gran oportunidad de no volver para atrás" de cara a las próximas elecciones generales.

"Estamos en un momento singular y no debemos perder la oportunidad, ni bajar los brazos, ni convencernos de que no hay futuro. Tenemos la gran oportunidad de no volver para atrás", dijo el Presidente en el cierre de una extensa entrevista que brindó a Radio 10.

(Télam)