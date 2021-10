Julián Agustín Sánchez, hijo de uno de los tripulantes del ARA San Juan, el suboficial mayor Alberto Cipriano Sánchez, fue uno de los oradores del acto en el que se inauguró un memorial para los submarinistas en Mar del Plata y en una carta que escribió para su padre expresó: "Donde te encuentres, te digo que te sigo necesitando. Pueden pasar los años pero siempre te necesitaré junto a mí".

"Tuve que aprender de la forma menos esperada que la vida de muchas vueltas, y que es injusta y despiadada", señaló emocionado el joven de 17 años, durante la ceremonia que se realizó frente a la Base Naval de Mar del Plata, a pocas horas de cumplirse cuatro años de la última zarpada de la embarcación desde su muelle natural en la ciudad balnearia.

Acompañado en el acto por su hermano de 11 años y por su madre Marcela Fernández, esposa del submarinista, el adolescente leyó la carta escrita especialmente, frente a decenas de familiares de las víctimas del hundimiento, y autoridades militares y gubernamentales.

"Papá, te llevo siempre en el corazón. No estás físicamente pero aun te siento a mi lado cada vez que necesito de tus consejos. Siempre has estado en cada momento que necesité ayuda. Si nunca te lo dije, quiero que sepas que estoy agradecido de que hayas sido mi padre", expresó.

En su mensaje, el joven dijo además: "Jamás pensé que te perdería tan rápido. Quedó pendiente aquella despedida en donde te daría las gracias por cada momento que vivimos y donde te diría cuánto te amo".

"He tenido que aprender a sobrevivir con tu ausencia y no ha sido nada fácil, pero poco a poco lo voy logrando, y aunque todo esto duele, voy a hacerlo y recordarte como lo hubieras querido. Me enseñaste que lo más importante es la familia en este mundo, que debo crecer con humildad, y con los valores que me enseñaste de pequeño y te agradezco por convertirme en quién soy", señaló. (Télam)