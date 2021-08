La precandidata a diputada nacional de la UCR por la Provincia de Buenos Aires Danya Tavela aseguró hoy que la irrupción del neurocientífico Facundo Manes en la política "genera resistencias y pirotecnia verbal" y lamentó que la sociedad "se haya acostumbrado a que discutir es malo". "La irrupción de Facundo en la política y en Juntos genera una crisis, si se quiere, en el status quo. Como todo cambio, genera resistencias y pirotecnia verbal", sostuvo la vicerrectora de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA). En declaraciones radiales, la dirigente radical se refirió a los cruces que hubo entre referentes de Juntos en los últimos días y afirmó que "no hay un problema de unidad, sólo que cuando un sistema se acomoda ocurren estas tensiones". "En la medida que no se genere una posición rupturista, un proceso de interna no es malo, nunca lo es. Lo que pasa es que los argentinos nos hemos acostumbrado a que discutir es malo", analizó Tavela. Al ser consultada sobre cómo evalúa que será la campaña de cara a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo 12 de septiembre, la postulante a diputada nacional afirmó que "la gente quiere discutir diferencia de modelos". "No me voy a centrar en hablar del otro, porque después vamos a estar en una lista única que va a enfrentar al kirchnerismo", remarcó. Sin embargo, Tavela señaló: "Nos diferenciamos de la lista de (Diego) Santilli en que estamos hablando del futuro, planteamos poder salir de este subdesarrollo sustentable en el que estamos inmersos, como lo define Facundo". Y concluyó: "Nos enfocamos en el lanzamiento de la campaña en Salto y Junín y poner en eje lo que estamos planteando. La cuestión es poder mostrar las dos opciones que tiene la gente en las PASO". PT NA