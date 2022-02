El ex ministro de Energía Juan José Aranguren consideró hoy que el Gobierno "no reconoce los costos reales" del gas y la electricidad, por lo cual aseguró que la recomposición tarifaria permitirá el "desarrollo energético" del país.

"El Gobierno no reconoce los costos reales que se necesitan para producir gas y electricidad. Eso parece ser una política de Estado. Que se retrasen las tarifas implica que, en realidad, la estamos pagando de la peor manera, que es con el impuesto inflacionario", sostuvo el ex funcionario.

En ese sentido, Aranguren señaló: "Que no paguemos las tarifas de nuestro bolsillo no significa que el costo no se esté pagando. Por eso, la recomposición tarifaria es el mejor camino para el desarrollo energético de la Argentina".

Con respecto a la segmentación geográfica de las tarifas que busca implementar el Gobierno, Aranguren subrayó que una medida de ese tipo "no tiene justificación".

En declaraciones al programa "Esta mañana", que se emite por radio Rivadavia, el ex ministro de Mauricio Macri sostuvo que, en materia energética, la administración de Alberto Fernández "vuelve a cometer los errores del pasado", tras lo cual dijo: "Y las herramientas que existen para resolverlos, no parecen estar en el deseo de esta gestión".

"El camino es la tarifa social federal, que nosotros habíamos implementado. Eso permite determinar cuáles son las familias que necesitan el subsidio al consumo energético", concluyó.