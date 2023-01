El diputado nacional Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) señaló hoy que "el peronismo no se tiene que hacer cargo de que el Congreso esté paralizado", al considerar que "la oposición está chantajeando" al negarse a sesionar si el oficialismo no desiste de avanzar con el proceso de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema.

"El peronismo no se tiene que hacer cargo de que el Congreso esté paralizado o de que no haya ninguna ley de las que puedan considerarse interesantes para la sociedad que se vaya a tratar. No hay ninguna posibilidad, la oposición está chantajeando al Congreso", aseveró.

Tailhade agregó en declaraciones a Diputados TV: "Juntos por el Cambio dice 'no nos sentamos ni no sacan esto, o lo otro', ahora es esa la excusa; y en esto no tenemos ninguna responsabilidad los oficialistas".

"Me parece que en el temario de extraordinarias que mandó el presidente hay cuestiones que le interesan a la sociedad, como la moratoria previsional o las universidades", continuó.

El legislador también apuntó: "Obviamente que es difícil que se dé un proyecto de ley para bajar el índice inflacionario, pero esas que mencioné son iniciativas que en muchos casos benefician de manera directa a la sociedad, son del interés de las distintas comunidades".

"Entonces, el chantaje lo están haciendo desde Juntos por el Cambio, y se va a tratar solo juicio político, en principio, porque ellos no quieren tratar ningún otro tema", advirtió.

Admitió que "también la dirigencia política es responsable de que la sociedad no entienda qué papel cumple el Poder Judicial en su cotidianeidad; nosotros tenemos que bajarle a la sociedad estas cosas".

"A la ciudad (de Buenos Aires) le resolvieron el tema de la coparticipación en un año, y nosotros estamos hace dos años esperando que se resuelva una cautelar por el tema de internet como servicio público", concluyó. (Télam)