El diputado nacional Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) advirtió hoy que la decisión de la Corte Suprema de Justicia, de suspender las elecciones del domingo en Tucumán y San Juan, buscó diluir los testimonios recabados en el Juicio Político que se sustancia en la Cámara baja contra el máximo tribunal, y porque "vislumbraban que las elecciones podrían resultar favorables al peronismo".

"El hecho del día ayer en la comisión (de Juicio Político) fue el testimonio de (el ex administrador general de la Corte, Héctor) Marchi. Evidentemente la Corte sabía que venía con una artillería pesada y decidieron hacer una operación de prensa para que se diluyera la noticia. La razón por la cual la Corte lo apuró también se debió a que no se esperaban los resultados electorales del domingo pasado", aseguró Tailhade en declaraciones para FM La Patriada.

MIRÁ TAMBIÉN La CGT expresó su enérgico repudio al fallo de la Corte sobre las elecciones en Tucumán y San Juan

Agregó que en función de esos resultados "vislumbraban que las elecciones del domingo iban a resultar favorables para el peronismo" y esto "afectaba el clima de derrota que quieren instalar".

Fernández se abrazó con Quintela a su llegada a La Rioja.

Ayer, la Corte Suprema suspendió las elecciones previstas para este domingo en San Juan y Tucumán, con sendas cautelares a recursos presentados por fuerzas de la oposición en ambas provincias, que señalaron que existe la posibilidad de que las candidaturas del exjefe de Gabinete nacional Juan Manzur a vicegobernador de Tucumán y del actual mandatario Sergio Uñac a la reelección en San Juan no respeten la alternancia reglamentada en las Constituciones provinciales.

MIRÁ TAMBIÉN Uñac: Voy a acatar lo dispuesto por la Corte

Los planteos opositores apuntan a impedir la posibilidad de que Uñac obtenga un cuarto mandato consecutivo -uno como vicegobernador y tres como gobernador- y que Manzur integre por quinta vez la máxima jerarquía del Ejecutivo provincial, lo cual, a juicio de los demandantes, choca contra los principios de la alternancia.

También ayer el exadministrador de la Corte Suprema Héctor Marchi aseguró que su desplazamiento de ese cargo estuvo vinculado a que se negó a "encubrir" a Silvio Robles, mano derecha de Horacio Rosatti -presidente del máximo tribunal de la Nación- como también al titular del directorio de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN), Mariano Althabe.

Marchi formuló estos conceptos al declarar ayer por segunda vez ante la comisión de Juicio Político que analiza la conducta de los jueces del máximo tribunal, para lo cual leyó un escrito en una audiencia que incluyó un contrapunto entre el exadministrador del tribunal y el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López.

El funcionario declaró por segunda vez acerca de las irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial, que es una de las causales de los procesos de juicio político abiertos contra los cuatro ministros de la Corte, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkratz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

En cuanto a ese proceso, el diputado Tailhade afirmó que Marchi denunció ayer formalmente a Rosatti: "Declaró formalmente que Rosatti, a través de su asesor Silvio Robles, negoció su sobreseimiento a cambio de darle contratos y personal en la Sala primera de Casación Federal".

"No podemos dejar pasar con naturalidad semejantes declaraciones, mucho más cuando salen de un juez de la Corte", sostuvo el legislador oficialista.

Silvio Robles junto a Horacio Rosatti

Finalmente, indicó que la Corte está "jugando a la política" y se sostiene por "un puñado de poderosos que se sentaron ayer a escuchar su repugnante discurso".

"Este señor tendría que estar dando explicaciones a la sociedad, no a las empresas americanas", dijo sobre el discurso que el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, brindó ayer al exponer en un encuentro organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (Amcham).

En ese marco, Rosatti remarcó que el máximo tribunal no está en la función pública "para hacer nuevas amistades si no para cumplir con la Constitución" y defendió el trabajo de ese cuerpo al señalar que en los "últimos años" sus integrantes tomaron decisiones que "no han agradado al poder de turno".

"En los últimos años hemos tomado decisiones que no han agradado al poder de turno. No venimos a la función publica para hacer nuevas amistades si no para hacer cumplir la Constitución y garantizar una estabilidad jurídica que permita pensar a futuro", señaló en su discurso de ayer el titular de la Corte y del Consejo de la Magistratura. (Télam)