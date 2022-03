El diputado nacional del Frente de Todos (FdT) Rodolfo Tailhade criticó hoy el funcionamiento del poder judicial y sostuvo que no le sorprendería que la Corte Suprema de Justicia "falle en contra de todos los argentinos" en relación al recurso judicial planteado por el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta por la resignación de fondos de la Ciudad de Buenos Aires que realizó el gobierno nacional en 2020.

"Me resulta muy difícil pensar que la Corte pueda fallar en contra de esta resignación, pero no hay nada que pueda sorprender por el alineamiento que ha tenido con la derecha y el macrismo. No me sorprendería para nada que falle en contra de todos los argentinos", afirmó en declaraciones a la radio AM 990.

En ese sentido, el legislador denunció que el expresidente Mauricio Macri quitó recursos nacionales "para favorecer política y económicamente a la Ciudad" y sostuvo que la Corte es "socia" del expresidente.

"La derecha defiende con uñas y dientes a la Corte y al actual procurador General interino, Eduardo Casal, porque le conviene este estado de cosas. Del otro sector de la política, estamos nosotros impotentes para avanzar y que no tenemos ideas para modificar este status quo", remarcó.

Además, Tahilade consideró que "hay que asumir la responsabilidad" de que esta situación persista y afirmó que en 2019 debería haberse hecho "un proyecto de reforma profunda al menos de la Corte Suprema de Justicia".

"Dejamos que la inercia casi delictiva de Macri siga, no la cortamos. Casal tiene un apoyo absolutamente enorme del macrismo que puede bloquear esta situación como lo hizo en la reforma del Ministerio Público Fiscal", recordó.

Por otra parte, el diputado sostuvo que existe "una pelea oculta desde hace 10 años" por el control de los recursos del poder judicial como "la caja del Consejo de la Magistratura" y calificó como "un fallo extorsivo" el que declaró inconstitucional la ley que estableció la actual estructura del organismo exigiendo que el Congreso apruebe antes del 15 de una nueva integración.

"No están las condiciones para que se cumpla el fallo. Lo más probable es que no haya ley antes del 15 de abril y tampoco se van hacer las elecciones de acuerdo a lo que dijo la Corte. Cuando la Corte vea que no se puede poner en marcha el Consejo de la Magistratura de acuerdo al fallo que sacó, lo va a tomar por la fuerza", advirtió. (Télam)