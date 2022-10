El diputado nacional del Frente de Todos (FdT) Rodolfo Tailhade aseguró hoy que la jueza federal María Eugenia Capuchetti "ya debería haber citado" al diputado de Juntos por el Cambio (JxC) Gerardo Milman, sospechado de tener conocimiento del atentado antes de que ocurriera.

"A esta altura la jueza ya debería haber citado a Milman. Es un diputado de la nación, no cualquier persona. No se puede estar dando vueltas alrededor de un tema tan serio. Si tiene miedo que lo llamen como testigo, pero no puede pasar tanto tiempo", señaló Tailhade en diálogo con la radio AM 990.

El diputado realizó estas declaraciones luego de que se conociera que un asesor del FdT en la Cámara baja -cuya identidad se mantiene bajo reserva- había asegurado ante la justicia que Milman sabía que la noche del 1 de septiembre la Vicepresidenta iba a ser victima de un intento de magnicidio.

El testigo declaró que el martes 30 de agosto, dos días antes del atentado contra la Vicepresidenta, escuchó en el restorán Casablanca, a metros del Congreso, aproximadamente a las 15.20, que Milman le decía a dos mujeres con las que compartía mesa en ese lugar que "cuando la maten" él iba a estar "camino a la costa".

María Eugenia Capuchetti

A partir de ese testimonio, la jueza federal y el fiscal Carlos Rivolo avanzaron con una serie de medidas tendientes a reconstruir la escena relatada por el testigo.

"La jueza tomó medidas porque ratificó la reunión de Milman con estas dos mujeres y todo lo que dijo el testigo que había pasado, aparentemente ya lo tiene demostrado", sostuvo Tailhade esta mañana.

En ese marco, el legislador del FdT y titular de la comisión de Justicia de la Cámara baja advirtió que hasta ahora hubo "una respuesta muy lenta y pasiva" por parte de la jueza Capuchetti ya que el testimonio "tiene varios días".

Además, recordó que Milman "no solo fue jefe de gabinete" de la exministra de Seguridad Patricia Bullrich durante la gestión de Cambiemos sino que también "estaba a cargo de la inteligencia criminal", desde donde se hicieron "muchas operaciones del estilo espionaje ilegal macrista".

"También tengo el dato que las dos mujeres que estaban con Milman trabajaban en inteligencia criminal en el ministerio de Seguridad", agregó en referencia a Carolina Gómez Mónaco e Ivana Bohdziewicz, las dos mujeres que en la tarde del 30 de agosto compartieron la mesa con Milman en el restorán Casablanca.

Gerardo Milman

Por otra parte, Tailhade criticó que la causa que investiga a la organización de ultraderecha Revolución Federal no este unificada con la del atentado a Cristina Fernández de Kirchner y atribuyó esa decisión procesal a una "estrategia de Comodoro Py" para que "no haya resultados en ninguna" de las investigaciones.

En cuanto al posible financiamiento a Revolución Federal por parte de un fideicomiso de la sociedad Caputo Hermanos, el diputado advirtió que "no hay nada que cierre alrededor" de ese grupo empresarial ya que -insistió- "no hay explicaciones razonables" sobre la contratación de la carpintería de Jonathan Morel para unas obras de construcción en Neuquén.

En esa línea, el legislador del FdT remarcó que el grupo que organizó la Marcha de Antorchas contra la Casa Rosada y que llevaba guillotinas en las protestas opositoras "estaba evidentemente muy bien financiado".

Atentado a CFK

"Las explicaciones, de momento, a mí no me cerraron. Cómo llegan a la carpintería del (portavoz de Revolución Federal Jonathan) Morel una empresa constructora del nivel de Caputo cuando no tenía ni un cartel que lo identificara", profundizó.

Y agregó que desde la sociedad de Caputo Hermanos hubo "especulación" para tratar de mantenerse ajenos a la investigación y que solo se presentaron ante el juzgado cuando "se enteraron que era inevitable".

"Es una cosa detrás de la otra. Uno no quiere pensar mal pero está demasiado explícito", concluyó. (Télam)