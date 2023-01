El diputado del Frente de Todos (FdT) Rodolfo Tailhade adelantó hoy que el pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia será presentado por legisladores aunque "el contenido es exactamente el mismo" de la propuesta elaborada por el presidente Alberto Fernández y gobernadores, y explicó, que de esa manera, la solicitud tendrá "tres años de vigencia parlamentaria".

Además, afirmó que el objetivo del oficialismo "no tiene que ver con conseguir los dos tercios" en la Cámara baja para que la acusación prospere, sino con "demostrar que la Corte es una mafia".

"Un pedido de juicio político firmado por Diputados tiene tres años de vigencia parlamentaria, un pedido firmado por cualquier otro ciudadano que no sea parlamentario tiene un año de vigencia", explicó Tailhade por Radio 10.

En tanto, estimó que la acusación podría recibir "dictamen favorable en comisión, seguramente en unos meses", pero "después, no necesariamente lo tenemos que llevar al recinto de inmediato".

MIRÁ TAMBIÉN Fernández: El Estado tiene una importancia primordial para igualar donde el mercado desiguala

"Por eso la idea es presentarlo a través de la firma de Diputados pero el contenido es exactamente el mismo que el que presentó el Presidente de la Nación", afirmó.

A la vez, negó que el objetivo de la acusación sea "conseguir los dos tercios" necesarios en la Cámara baja, sino "demostrar que la Corte es una mafia, que trabaja en coordinación con la derecha, con el sector económico concentrado, con (el Grupo) Clarín".

Además, analizó que durante el juicio político, los chats que mantuvo el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D'Alessandro con Silvio Robles, estrecho colaborador del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, serán "una prueba fundamental" debido a que, explicó, la comisión de Juicio Político no tiene "la misma exigencia que la de un juez" sobre la procedencia de los mensajes.

En tanto, sobre el presunto origen delictivo de los chats, Tailhade afirmó que "todavía no fueron declarados ilegales" por la Justicia y afirmó que "de momento, el espionaje ilegal es una construcción discursiva de D'Alessandro".

Consultado sobre la postura de la oposición de no dar quórum para el tratamiento del pedido, evaluó: "Hace rato que no dan quórum, no es por la Corte que paralizaron la Cámara de Diputados". (Télam)