El ministro de Defensa, Jorge Taiana, dijo que el pedido del expresidente Mauricio Macri de suspender su declaración indagatoria prevista para hoy en la causa por presunto espionaje ilegal a familiares de víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan no lo "sorprende" pero sí lo "escandaliza", y consideró que en Juntos por el Cambio hay "eludidores seriales de la Justicia".

Al ser consultado por la prensa sobre la decisión del exmandatario de no concurrir esta mañana a la indagatoria, el ministro sostuvo: "Lamentablemente no me sorprende, pero sí me escandaliza"

"Yo había dicho que el expresidente era un espiador serial. Ahora pareciera que la gente de Juntos por el Cambio o de PRO son eludidores seriales de la Justicia", afirmó Taiana en las declaraciones realizadas durante una recorrida por Tandanor.

En ese sentido, dijo que el fiscal Carlos Stornelli, al que calificó como "un fiscal servicial a Cambiemos", eludió la Justicia "descaradamente".

"Seguimos con (Fabián) Rodríguez Simón que también elude presentarse a la Justicia", continuó en su enumeración. "Y ahora el propio expresidente Macri siguiendo esa línea la refuerza y decide no presentarse a la Justicia", concluyó el funcionario.

Hoy Macri recusó al juez federal subrogante de Dolores Martín Bava por "prejuzgamiento y temor fundado de parcialidad" en la causa por espionaje ilegal a familiares de víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan y, a raíz de ello, pidió suspender su declaración indagatoria prevista para este miércoles, en tanto la querella mayoritaria pidió la detención del exmandatario para garantizar su comparecencia.

Como respuesta a las presentaciones de Macri, el juez Bava emitió a media mañana una resolución en la cual abrió un "incidente" con miras a resolver "lo que por derecho corresponda" sobre el planteo de recusación en su contra, según el texto al que tuvo acceso Télam. (Télam)