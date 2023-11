El ministro de Defensa, Jorge Taiana, encabezó hoy en la ciudad de Mar del Plata un acto de homenaje a los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan al cumplirse el sexto aniversario del hundimiento de la nave en el Atlántico Sur, en el que aseguró que los marinos "se han transformado en un símbolo para sus familiares y para todos los argentinos".

El ministro expresó además que comparte con sus familiares la opinión de que la causa judicial que investiga el hecho "va demasiado lenta".

El acto se realizó en el Museo de la Fuerza de Submarinos, ubicado en la escollera Norte, junto a la Base Naval de la localidad balnearia, muelle natural del buque, y contó con la participación de allegados de los submarinistas y autoridades de la Armada.

En el marco del aniversario, se inauguró además un monumento en memoria de los marinos, donde se depositaron ofrendas florales.

MIRÁ TAMBIÉN Referentes ambientalistas advierten sobre negacionismo climático de Milei y llaman a votar a Massa

La ceremonia comenzó con un oficio religioso a cargo del capellán de la Base Naval, Luis María Berthoud, con la presencia de Taiana y del jefe del Estado Mayor General de la Armada, Julio Horacio Guardia.

Luego fue inaugurado el monumento en el museo donde fue emplazada la hélice de bronce que el ARA San Juan utilizó hasta 1995, que en su base lleva la leyenda "En patrulla eterna", y se colocaron placas con los nombres de los 44 marinos.

El memorial fue ideado por la Oficina de Técnica del Arsenal Naval Mar del Plata, que basó el proyecto en la modulación de 44 centímetros que dimensionó cada parte del monumento, que representa a cada uno de los tripulantes, según informó la Armada Argentino.

Taina expresó en el cierre de la ceremonia que "es un día triste por el dolor de los familiares que siempre impacta, y a su vez muestra el cariño, el afecto y la permanencia de ellos, y el drama de tenerlos lejos".

MIRÁ TAMBIÉN El Buenos Aires Herald alertó en una editorial por la grave amenaza que representa Milei

El ministro aseguró que "los 44 se han transformado en un símbolo no solo para los familiares sino para todos los argentinos, de gente que dio su vida por la patria en una forma inesperada".

"Creo que eso entristece pero enorgullece a los argentinos, al saber que hay compatriotas que tienen la voluntad y el sacrificio de arriesgar su propia vida como servicio a la patria por hacer las tareas de vigilancia y control que se

les había establecido", dijo.

Destacó a la vez las becas para estudios primarios, secundarios y universitarios que el Estado asignó a 54 hijos de los tripulantes: "No repara el dolor pero ayuda a que esas familias que perdieron en muchos casos a su sostén personal tengan un acompañamiento y sientan que la sociedad no los abandona".

En cuanto a la causa que investiga el hundimiento y las eventuales responsabilidades penales, a cargo de la jueza federal de Calera Olivia, Marta Yáñez, Taiana señaló: "Para mí va demasiado lento, y creo que es lo que comparten los familiares también".

"Todos quisiéramos que eso avanzara y finalizara y no que quede sin aclaración", aseguró.

Marcela Moyano, esposa del submarinista Hernán Rodríguez, pidió también "avances en la investigación", y expresó en diálogo con Télam el "miedo a que nunca se sepa qué pasó".

"Como cada aniversario, pierdo la voz por cómo me afecta y me moviliza, y el hecho de que no haya ningún avance en la justicia agrava aun más ese sentimiento", indicó. (Télam)