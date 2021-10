El ministro de Defensa, Jorge Taiana, calificó hoy como "escandaloso y vergonzoso" que el expresidente Mauricio Macri no se haya presentado a declarar en la causa en la que investiga el presunto espionaje ilegal a familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, y consideró que ese proceder "es parte de una táctica de la oposición" que "trata de demoler las distintas instituciones del Estado".

"Es escandaloso porque se trata de una tragedia que conmovió a la Argentina. Un hecho que todos hemos seguido y descubrimos después que las autoridades (del gobierno de Cambiemos) se dedicaban a espiar a las familiares de las víctimas", expresó el funcionario en declaraciones al canal C5N.

En ese sentido, sostuvo que "es por un lado escandaloso y vergonzoso", que el expresidente no se haya presentado a declarar el miércoles pasado ante el juez federal de Dolores, Martin Bava, que instruye en este expediente.

"Macri hablaba sobre la dignidad y el mismo día no se presentó a la Justicia", advirtió el ministro y destacó que "él no se presentó, (el exasesor de Macri, Fabián Rodríguez Simón) 'Pepín' no se presentó y (el fiscal federal Carlos) Stornelli resistió las presentaciones judiciales".

En ese contexto, el ministro afirmó que "no solo espían, sino que dan muestras reiteradas de no respetar la administración de justicia".

"Me parece que es parte de una táctica de la oposición que trata de demoler las distintas instituciones del Estado. Es una estrategia de desestabilizadora", consideró.

Asimismo, señaló que "están en una carga de demolición contra el presidente Alberto Fernández" y manifestó que lo mismo sucede "sobre la vicepresidenta (Cristina Fernández de Kirchner) y la administración de justicia".

Taiana sostuvo, en ese sentido, que la oposición "busca deslegitimar los poderes políticos y las instituciones del Estado" para "fortalecer los fácticos como el económico y el mediático".

Consultado sobre qué espera de las próximas elecciones legislativas del 14 de noviembre, dijo que "como ministro que tiene bajo sus responsabilidad todo el control electoral que tienen las fuerzas armadas, espero que haya unos comicios transparentes y claros".

"Como dirigente político quiero que haya mayor participación electoral, porque la pandemia de coronavirus hizo que haya baja participación", expresó en relación a las PASO.

Asimismo, señaló que "es obvio que tenemos que hacer más" y consideró que "esperamos recibir un mayor apoyo de la población".

"Hemos trabajado, muchos están recorriendo el territorio, visitando a la gente, cosa que se hizo poco para las PASO", subrayó el ministro en ese sentido. (Télam)