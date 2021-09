El ministro de Defensa, Jorge Taiana, aseguró hoy que "el trabajo de Tandanor es una labor de recuperación de la industria muy importante", en referencia al astillero estatal ubicado en el puerto de la Ciudad de Buenos Aires, y además ratificó el compromiso del Gobierno para "continuar apoyando y fortaleciendo el trabajo y la producción de todo el sector de producción para la defensa", al inaugurar el primer remolcador para la Armada construido con recursos del Fondo Nacional de la Defensa (Fondef), creado en septiembre de 2020 por la ley 27565.

En un acto realizado esta tarde en los talleres de Tandanor en la Costanera Sur de la CABA, Taiana supervisó la ceremonia de puesta de quilla del remolcador en la que, a modo simbólico y para mantener una tradición naval que se remonta a la antigüedad, se colocaron monedas bajo la primera puesta de chapa de la quilla, un ritual que busca traer buena fortuna para la embarcación y los tripulantes que naveguen en ella.

Taiana estuvo acompañado por el presidente de la empresa estatal, Miguel Tudin, y el jefe del Estado Mayor de la Armada, almirante Julio Guardia.

Durante el acto, en el que participaron las autoridades y los trabajadores del astillero reestatizado en 2007, cuando era presidente Néstor Kirchner, Taiana elogió el presente de Tandanor y lo definió como "un trabajo de recuperación de la industria muy importante, que ha tenido muchísima actividad y que en los cuatro años del 2015 a 2019 fue dejada de lado".

"Desde que está el Gobierno de Alberto Fernández hay un proceso de recuperación de esas capacidades de Tandanor, del Astillero Storni (también estatal, contiguo a Tandanor), de trabajos que están finalizando y otros que se están encarando", remarcó.

En ese sentido, detalló: "Hoy hemos hecho una ceremonia tradicional, que es poner una moneda en un remolcador. Y es la primera vez que un barco completo, desde el primer diseño hasta el último momento, es realizado por el astillero".

Luego, al referirse al cronograma de trabajos que realizará Tandanor, aseguró que la inauguración anunciada hoy corresponde "al primero de una serie de dos remolcadores que se van a hacer para la Armada Argentina".

Ante el aplauso de los trabajadores de Tandanor, Taiana subrayó: "Quiero reafirmar el compromiso de continuar apoyando y fortaleciendo el trabajo y la producción de Tandanor, Almirante Storni y todo el sector de producción para la Defensa".

Y en el mismo sentido agregó que la industria de la Defensa "tiene un rol trascendente para todos los países que han intentado desarrollarse".

"No lo lograremos si no construimos en este sector desde el Estado, y no busca competir con los privados sino asociarse. Así podremos planificar y tener objetivos a mediano plazo", sostuvo el ministro, quien al referirse al futuro del sector afirmó que habrá "una industria fuerte" y "trabajadores con salarios dignos".

Además, a modo de balance de los efectos del coronavirus sobre la economía, y sin obviar una referencia a la administración de Mauricio Macri, Taiana añadió: "Estamos saliendo lentamente de una pandemia que fue un golpe duro para los argentinos y también estamos saliendo de un gobierno que ha generado un decaimiento de muchas áreas".

Y con respecto a la actividad de Tandanor, explicó que "está trabajando con mucha intensidad y buen ritmo, tiene una sinergia importante con las necesidades de la Armada y también tiene una serie de asociaciones con empresas del sector privado y el sector tecnológico argentino".

"Es un buen ejemplo de una empresa del Estado funcionando de manera eficiente, creando un cluster (grupo de empresas interrelacionadas de un mismo sector) que produzca sinergia con el sector privado. Estar acá es un buen momento para ver esa perspectiva de recuperación y desarrollo", resaltó el funcionario, y luego vinculó la inauguración del remolcador con la producción industrial y su rol para la economía argentina.

"Mañana es el día de la industria y estamos también recordando eso", recordó.

Taiana, en sus palabras, aseguró que una de las claves del desarrollo futuro de la Argentina pasará por la "defensa" de los recursos y soberanía del Atlántico Sur.

En concreto, advirtió: "El siglo XXI es un siglo en el que Argentina deberá mirar el mar y defender sus recursos y soberanía en todo el territorio. Es una tarea impostergable para tener un país desarrollado. Tenemos que estar seguros de que somos capaces de desarrollarnos", exhortó.

Los trabajados en el remolcador de la Armada se solventaron a partir del financiamiento del Fondef, creado por el Congreso a través de una norma específica, la ley 27565, que apunta a garantizar el reequipamiento de las Fuerzas Armadas, y que dejó establecido un cronograma de financiamiento consistente en un 0,5% del presupuesto del sector público para el año 2021, el 0,65% en 2022 y el 0,8% en 2023 y años sucesivos.

Antes del ministro, en representación de la Armada, habló el almirante Guardia, quien señaló que el proyecto de poner en funcionamiento el remolcador "era un viejo anhelo de la Armada, que va a permitir recuperar nuestros muelles y recursos".

"Gracias por la cooperación y comprensión a la Armada. Es el primer paso en la transformación del astillero, tenemos también por delante un proyecto avanzado en la modernización de la cubierta y se suman muchas previsiones a futuro", enumeró el marino.

El jefe de la Armada expresó también su deseo de que la relación "de cooperación y sinergia entre astilleros del Estado nacional y la Armada Argentina continúe por esta senda".

El acto comenzó con el discurso del presidente de Tandanor, Miguel Tudin, quien no ocultó su expectativa: "Llegamos con la idea de apalancar la industria nacional. Las políticas del Gobierno de Alberto Fernández nos van a permitir apalancar este proyecto de desarrollo de un astillero estatal modelo en Sudamérica", evaluó.

Al finalizar, Tudin aseveró que "este año lo vamos a consagrar con proyectos definidos que amplían la carpeta de negocios que veníamos desarrollando".

"Pudimos incorporar trabajadores que habían sido dejados de lado en un proyecto que pretendía achicar el astillero", contrastó el titular de Tandanor al comparar las políticas actuales para el sector con la administración Cambiemos (2015-2019).

El acto concluyó con la ceremonia de la puesta de monedas que acompañarán al barco en todo su recorrido y le dará suerte, costumbre que se atribuye a la mitología griega o romana, y que consiste en pagar un tributo para -se supone- lograr una navegación segura y el regreso a casa. (Télam)