El ministro de Defensa, Jorge Taiana, encabezó hoy el acto por los 80 años de Fabricaciones Militares (FM), ocasión en la que afirmó que la Argentina "busca ser autónoma y no depender de nadie para defenderse a sí misma" y aseguró que "no va a agredir a nadie pero no va a permitir que nadie ose atacar al pueblo o al suelo argentino".

"La Argentina ha definido, a través de su Presidente (Alberto Fernández) y de su directiva de política y estrategia para la defensa, que el país tiene una estrategia defensiva, disuasiva y que busca ser autónoma, busca no depender de nadie para defenderse a sí misma", enfatizó.

Y advirtió: "No vamos a agredir a nadie pero no vamos a permitir que nadie ose atacar al pueblo o al suelo argentino. Así que la producción para la Defensa sigue siendo un requisito fundamental de Fabricaciones Militares".

Taiana lo afirmó en el acto de conmemoración de los 80 años de esa Sociedad del Estado, en la sede que posee en la ciudad de Buenos Aires.

MIRÁ TAMBIÉN Alberto Fernández designó a Gabriela Cerruti como portavoz de la Presidencia

El titular de Defensa destacó dos premisas que estuvieron presentes al momento de la fundación de FM por el general Manuel Savio en un contexto signado por la Segunda Guerra Mundial.

Por un lado -dijo- "la producción para la Defensa" porque "las Fuerzas Armadas tienen que tener la capacidad de fabricar y producir su armamento, sus municiones, sus vehículos" con "cierto grado de autonomía para poder desarrollar sus labores".

Click to enlarge A fallback.

Por otro -agregó- la idea de que "no hay producción para la defensa si no hay desarrollo de la industria nacional", y en ese esquema Fabricaciones Militares tenía que ser "el motor, el articulador, el impulsor del desarrollo de la industria".

Taiana aseguró que "hubo muchos esfuerzos para destruir Fabricaciones Militares" y lo contrapuso con la perspectiva de la actual gestión que considera que "el desarrollo tecnológico y de FM tiene que estar estrechamente vinculado a consolidar sectores de la industria nacional que trabajan en sectores de tecnología de punta que son los que están definiendo las características de la Defensa en las próximas décadas".

MIRÁ TAMBIÉN Luis Barrionuevo: Hay gran esperanza y estamos viendo la luz al final del túnel

El presidente de Fabricaciones Militares, Iván Durigón, destacó que "a pesar de los embates de algunos gobiernos FM sigue viva" y estimó que la empresa estatal, tal como está configurada actualmente, "no hubiera sido posible sin la década ganada".

"Nos merecemos una Sociedad del Estado como Fabricaciones Militares en el lugar que debe estar, a la altura de las circunstancias porque nos merecemos un país libre, justo y soberano", expresó Durigón.

La secretaria de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa en el Ministerio de Defensa, Daniela Castro, sostuvo que FM ha sido una de las sociedades estatales "que en los últimos años ha tenido las mayores dificultades" por las "políticas de cerrar" que impulsaron gobiernos anteriores pero que "hoy, a pesar de la pandemia, está activa y tiene una proyección hacia adelante muy importante".

Además, destacó el "importante rol" que tuvo para esa proyección el Fondo Nacional de la Defensa (Fondef), la "firma de contratos para exportar" y el "trabajo con privados y en especial con el sector minero".

El acto comenzó con el Himno Nacional a cargo de la banda militar "Ituzaingó Regimiento de Artillería 1", luego se transmitió en pantalla gigante un video institucional con el repaso histórico de FM y después se entregaron una placa al extrabajador Domingo Quiroga en reconocimiento a sus 50 años de labor en la empresa y a Taiana una edición especial de la carabina 22, lanzada por la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán en el marco del 80 aniversario.

Previo al acto en FM, Taiana visitó Córdoba, donde recorrió, junto a agregados militares de 10 países, la fábrica de aviones Fadea y participó del primer vuelo, sin instructor, de alumnos pilotos de la Escuela de Aviación Militar de Fuerza Aérea.

A través de un comunicado, el ministro destacó del poder "mostrarle a los Agregados militares de 10 países las capacidades productivas y de servicios que tiene nuestra industria para la Defensa".

Y agregó: "Pude participar de la tradicional ceremonia que realizan los alumnos pilotos en su primer vuelo solo".

Junto a la presidenta de Fadea, Mirta Iriondo, pudo apreciar los avances de programas en ejecución y la línea de producción del Avión Pampa III, el sector de fabricación de conjuntos para la aeronave KC-390 de Embraer y los hangares de modernización de los aviones Pucará Fénix y de Hércules C-130.

De la actividad también participaron el secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa, Francisco Cafiero, y la secretaria Daniela Castro; los directores de Fadea Franco Giuggioloni y Horacio Viqueira y los agregados militares de Alemania, Ecuador, Estados Unidos, España, Francia, Italia, México, Paraguay, Perú y Uruguay.

Luego Taiana se dirigió a la Escuela de Aviación Militar, donde presenció el acto del primer "vuelo solo" del personal cursante del Curso Básico de Piloto Militar (CBCPM) 03, compuesto por oficiales hombres y mujeres de la Fuerza Aérea y del Ejército Argentino, que fueron quienes alcanzaron todas las exigencias para realizar ese vuelo en la aeronave TECNAM P 2002. (Télam)