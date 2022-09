El ministro de Defensa, Jorge Taiana, junto al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (Emco), teniente general Juan Martín Paleo, encabezó hoy el acto por el 74° aniversario de la creación de ese comando, y afirmó que el Gobierno nacional "no cierra batallones ni bases en la Antártida".

"Estamos viviendo un ciclo de fortalecimiento, modernización, reequipamiento y renovación intelectual, estratégica y doctrinaria de las Fuerzas", afirmó Taiana durante el acto, según se detalló en un comunicado difundido por la cartera de Defensa.

De esta forma, el funcionario marcó un contrapunto con la política de Defensa que se siguió durante la administración de Cambiemos.

Asimismo, el funcionario recalcó que el Gobierno, a través de la Directiva de Política de Defensa Nacional trabaja en una política orientada al desarrollo de las Fuerzas Armadas en su conjunto", y agregó que la finalidad es "prepararlas en este siglo XXI para la defensa de la soberanía, de la población, de la integridad territorial y de sus riquezas naturales".

MIRÁ TAMBIÉN Diputados de la Nación avanzan en Rosario por un proyecto conjunto en la Ley de Humedales

"Hay pruebas de ese esfuerzo nacional. Nosotros no cerramos batallones. Los abrimos; no cerramos bases en la Antártida, las abrimos. Y no queremos terminar con LADE (Líneas Aéreas del Estado), porque multiplicamos sus destinos e incorporamos aeronaves".

"El desafío y compromiso de las autoridades de este Ministerio y del Estado Mayor Conjunto es aumentar la coordinación y la conjuntez de las Fuerzas Armadas, en el camino de una estrategia defensiva, cooperativa y autónoma, con capacidad y fuerza de disuasión", concluyó el funcionario tras felicitar a los hombres y mujeres del organismo.

La ceremonia se inició con la presentación de los efectivos formados en las escalinatas del Edificio Libertador ubicado en Azopardo 250, sobre la Plaza de Armas.

Luego se entonó el himno nacional argentino y se entregaron distinciones, medallas y diplomas a los agentes civiles que cumplieron treinta años de servicio en la administración pública nacional, y diplomas a los Veteranos de Guerra del conflicto del Atlántico Sur.

MIRÁ TAMBIÉN Activan la investigación de amenazas a Macri y Luciani

En tanto, el general Paleo hizo un repaso de los más de 70 años del Emco, de los cuales destacó "el perfil definitivamente operativo que ha ido adoptando esta organización con el correr del tiempo" y destacó en ese sentido el desarrollo de las Operaciones General Belgrano I y II durante la pandemia de coronavirus.

"Esas operaciones se condujeron de forma eficaz e ininterrumpida por prácticamente un año y medio las acciones de protección civil, durante la pandemia. El centro de gravedad de todo cambio de paradigma radica en la educación y el adiestramiento de las Fuerzas Armadas, que deben prepararse para los desafíos de los conflictos futuros que requerirán de una gran apertura mental", sostuvo el jefe del Estado Mayor.

También se realizó la lectura de la Resolución "Orden a los Servicios Distinguidos al Mérito Militar", entregada al general de División Martín Deimundo Escobal, quien se desempeñó como comandante Operacional de las Fuerzas Armadas, durante las Operaciones Belgrano I y II.

Estuvieron presentes el jefe de Gabinete del Ministerio, Héctor Mazzei; el secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa, Francisco Cafiero; el subsecretario de Gestión Administrativa, Gonzalo Martín Alemis; el director del Instituto Geográfico Nacional, Sergio Cimbaro; el rector de la Universidad de la Defensa Nacional, Jorge Battaglino; junto a los jefes de la Fuerza Aérea, brigadier general Xavier Julián Isaac; y del Ejército, general de división Guillermo Olegario Pereda; entre otros invitados especiales civiles y militares.

El Estado Mayor Conjunto de las FFAA fue creado por la ley N 13.234 el 9 de septiembre de 1948 con la función de "asistir y asesorar a la conducción superior del Estado en la preparación y empleo del instrumento militar, a fin de contribuir al logro de los objetivos de la conducción estratégica nacional".

En el comunicado de la cartera de Defensa, se lo define, además, como "la piedra angular" desde donde la política de defensa "aspira a modernizar el sistema de defensa nacional para que el instrumento militar se encuentre en condiciones de satisfacer las exigencias que se planteen". (Télam)