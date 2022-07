El diputado Nacional por el Frente de Todos (FdT), Rodolfo Tailhade, adelantó hoy que denunciará ante la Justicia a la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal por "desvío de fondos" al considerar que la compra de un departamento en el barrio de Recoleta por parte de la actual legisladora "no fue legítima".

“Lo importante es que la gente entienda que la compra del departamento de Vidal es un acto ficticio. Ella no podía aparecer como compradora porque no tenía forma de justificar semejante cantidad de plata. Sus declaraciones juradas informaban mucho menos. Se trata de una operación hecha con plata sucia, negra, que aparece de repente en una compra supuestamente legal. No hay denuncia en la Justicia sobre este tema, pero la voy a hacer si no se hace antes", remarcó Tailhade en declaraciones a FM La Patriada.

La diputada nacional por CABA ya había sido cuestionada el año pasado por la compra de un inmueble que se encuentra valuado en medio millón de dólares.

Al respecto, Vidal aseguró que se encontraba "pagando una hipoteca a diez años" a la propietaria de ese departamento por la mitad del valor que tenía la vivienda, como parte de una operación que se realizaba sin intermediación bancaria.

En este sentido, Tailhade explicó que la escritura de ese departamento “figura un valor de 340.000 dólares", pero estimó que "cualquier relevamiento de inmobiliarias en la zona arroja un costo de más de medio millón de dólares”.

“María Eugenia Vidal escrituró el departamento a mediados de 2019, cuando todavía era gobernadora y tenía trabajo. Lo compra diez días después de presentar la declaración jurada correspondiente a ese año, en la cual informó un patrimonio de 95.000 dólares. Diez días después, escritura el departamento”, afirmó el legislador.

El diputado señaló que en la escritura que hizo Vidal figura que pagó "140.000 dólares en efectivo más 200.000 dólares de una hipoteca que la vendedora del departamento le hace en forma privada a pagar en 10 años" y "esos 140.000 dólares no se sabe de dónde los saco".

Asimismo, el diputado del FdT confirmó que en su investigación pudo comprobar que la persona que le hizo el contrato hipotecario privado, Brenda Biondi, es la hija de Mario Biondi, el contador personal de la diputada.

“El apellido de Biondi la compromete a Vidal porque es la hija de Mario Biondi, el contador de Vidal, un director del Banco Provincia puesto por ella. El que le presenta y le hace todo los papelitos”, agregó el legislador.

En este sentido, Tailhade aseguró que "hay una sospecha generalizada" que durante la gestión de Vidal como gobernadora "se desviaban fondos del Banco Provincia a múltiples negociados".

"La sospecha se refuerza porque quién instrumentó la operación fue su contador, que era director del Banco Provincia. Que Vidal diga que no está acusada de corrupción es bastante gracioso a esta altura del partido", concluyó. (Télam)