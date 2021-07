El precandidato a diputado por el espacio Avanza Ciudad Facundo Suárez Lastra manifestó hoy su desacuerdo con la postulación de María Eugenia Vidal en la Ciudad de Buenos Aires, y evaluó que en la lista que encabeza la exmandataria bonaerense "no hay hombres y mujeres especializados en salud y educación".

"Me parece que a la lista de (María Eugenia) Vidal le falta complementos que nosotros agregamos. No hay en la otra lista hombres y mujeres especializados en salud y educación", sostuvo Suárez Lastra en diálogo con El Destape Radio.

A su vez, el dirigente afirmó que "el cambio de distrito de Vidal lo tendrá que explicar ella, pero desde mi punto de vista, no me parece adecuado para las relaciones de la política con la ciudadanía que se realicen esos cambios de domicilio".

Suárez Lastra forma parte de la lista de Avanza Ciudad, un espacio formado por un sector del radicalismo que encabeza el exsecretario de salud del Gobierno de Mauricio Macri, Adolfo Rubeistein, y que competirá en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de Juntos por el Cambio que se desarrollarán el 12 de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires.

"No es una interna contra Vidal. Las PASO son para que cada espacio político pueda mostrar su mirada y a nosotros no nos gustó la mirada general", afirmó Suárez Lastra en referencia a la exmandataria, que encabeza una nómina denominada Juntos Podemos Mas, que cuenta con el respaldo del jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

Suárez Lastra evaluó que en ese espacio "no hay especialistas en salud pública", en una campaña electoral en la cual "la salud pública tendrá un rol central en los debates", en el contexto de la pandemia de coronavirus.

A su vez aseveró que la lista radical está integrada por "científicos, creadores de universidades públicas, economistas, especialistas en derechos humanos, y otros".

"Tenemos una lista que le agrega muchísimo a la otra y la gente votando va a ser mejor que los acuerdos entre los dirigentes", aseveró.

En relación al estado de la educación en la Ciudad de Buenos Aires tras 14 años de Gobierno del PRO, Suárez Lastra reconoció que "faltan vacantes porque mucha gente que iba a escuela privada va al sector público".

Por último, consideró como "inoportunos" los dichos de Ricardo López Murphy, que encabeza la lista de precandidatos a diputados nacionales de Republicanos Unidos, --otro espacio que compite en las primarias de Juntos por el Cambio (JxC) que se celebrarán en la Ciudad de Buenos Aires--, y que puso en duda la veracidad de la cifra de los 30 mil desaparecidos durante la última dictadura cívico militar.

"Tengo profundo respeto personal y político por López Murphy, pero creo que expresa algo distinto a Juntos por el Cambio (JxC). Tiene una mirada más literal y conservadora que la nuestra. Es una mirada inoportuno . La cifra de los 30 mil desaparecidos es un tema opinable y no un hecho fáctico. Es un número simbólico que se reconoce y no disputa. Es una cifra que no debe ser cuestionada", concluyó. (Télam)