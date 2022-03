El dirigente de la UCR Facundo Suárez Lastra consideró hoy que al expresidente Mauricio Macri "le faltó criterio político" y "más diálogo con sus aliados y la sociedad" durante su gobierno, y que los resultados de su gestión "no fueron los esperados".

"El balance final del gobierno de Macri es que no hubo diálogo y los resultados no fueron los esperados. Le faltó una búsqueda más consistente de acuerdo con sus aliados como el radicalismo. No tuvo criterio político y debió explicar cuáles eran los caminos que debían seguirse para salir de la situación en la que estaba el país", indicó Suarez Lastra en diálogo con FM Nacional Rock.

Como contrapartida, el exdiputado nacional opinó que Macri alcanzó acuerdos "exitosos en algunos aspectos" como la cuestión fiscal, "en la cual tuvo respaldo de la mayoría de las provincias gobernadas por el peronismo y de los legisladores de todos los espacios del Congreso, salvo el kirchnerismo".

En otro tramo de la entrevista, Suárez Lastra se refirió al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y consideró que "es el momento de actuar sin especulaciones, sin cálculos electorales o conveniencias internas" y apoyar al oficialismo.

"Cuando dijimos que apoyamos al Gobierno para que negocie, eso quiere decir que la responsabilidad del contenido será del Gobierno. Estamos para votar en general (la iniciativa) pero les pedimos que no sean groseros. Los fundamentos no tienen que tener consideraciones de carácter general que no solamente no compartimos, sino que nos agravian", sostuvo.

Además, reclamó que el presidente Alberto Fernández "sea más moderado y respetuoso, que no diga que desprecia al FMI cuando después de esta aprobación va a ser considerado por los países que nos han prestado en 22 ocasiones a la Argentina". (Télam)