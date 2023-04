El secretario de Relaciones Internacionales de la Ciudad, Fernando Straface, sostuvo hoy que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta tiene "más chances de ganar" las PASO presidenciales de Juntos por el Cambio.

A su entender, "hay muchas coincidencias" entre el mandatario porteño y la presidenta del PRO en uso de licencia, Patricia Bullrich, aunque subrayó que desde el sector de Rodríguez Larreta creen que "las reformas que se necesitan son tan profundas que se necesita un acuerdo más amplio" con otras fuerzas políticas.

En este sentido, Straface enfatizó que "una vez terminada la elección, hay que tender un puente de diálogo con los que perdieron". A su entender, "se necesita a alguien que sepa gobernar, que sepa formar equipos" y Rodríguez Larreta "tiene esos atributos muy desarrollados, tiene un plan para la Argentina y se formó toda la vida". "Se necesita alguien que tenga liderazgo y sepa gobernar bien. Esa es la principal virtud de Larreta", insistió en declaraciones radiales.

No obstante, señaló que "cuando Larreta sea presidente a partir de 2023, va a encontrar condiciones globales muy distintas a las de (Mauricio) Macri", especialmente a partir del endeudamiento externo que creció aceleradamente en los últimos años. "Las exigencias de pago al FMI vienen en 2025. El año que viene empiezan", advirtió Straface.

Una de las diferencias entre el mandatario porteño y la ex ministra de Seguridad tiene que ver con el abordaje de la masa de planes sociales, y las protestas piqueteras en la calle. "Los planes no se eliminan de un día para el otro porque cuatro millones de personas no van a saber qué hacer con su vida", señaló el funcionario. SH/AMR NA