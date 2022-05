El diputado del Frente de Todos (FdT) Leopoldo Moreau consideró hoy "increíble" que Carlos Stornelli "siga siendo fiscal", luego de que trascendiera que el funcionario del Ministerio Público había requerido que se investigara una denuncia en su contra presentada por la abogada Florencia Arietto, ligada a Cambiemos, a raíz de decisiones adoptadas por la Comisión Bicameral de Seguimiento de Organismos y Actividades de Inteligencia.

Stornelli interviene en una de las tres denuncias presentadas contra Moreau luego de que la Bicameral se abocara a investigar, de acuerdo con sus funciones, si en un expediente que tramita ante la Justicia de San Nicolás en contra de dos dirigentes camioneros denunciados por extorsión se habían concretado maniobras de espionaje ilegal.

Las otras dos denuncias fueron presentadas por dirigentes alineados con la exdiputada nacional Elisa Carrió y por el abogado Santiago Dupuy de Lome, y todas fueron por lo mismo: porque Moreau, desde la Bicameral de Inteligencia, preguntó a los instructores de la causa de San Nicolás por movimientos en ese expediente en el que fueron escuchados diálogos entre imputados y sus abogados, algo que está prohibido por ley.

"A pesar de no tener ninguna notificación oficial, me enteré por medios periodísticos que Stornelli tiene la intención de imputarme por una denuncia a raíz de decisiones adoptadas en la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia", sostuvo Moreau, y señaló que "hay dos razones por las cuales Stornelli no podría impulsar una causa de este tipo".

"La primera de ellas es que el tema no es judiciable dado que se trata de facultades otorgadas a la CBI por la Ley 25520 y decisiones adoptadas en virtud del Reglamento y Resoluciones de esta Comisión bicameral, sobre la que no puede haber injerencia de otro poder", señaló.

Además, "la otra razón por la cual Stornelli no puede intervenir es porque carece de objetividad ya que, cuando formulé la denuncia en el Congreso contra la banda de espionaje y extorsiones que encabezaba Marcelo D'Alessio, esto incluyó al fiscal Stornelli", agregó.

Moreau recordó que el fiscal "no solo quedó doblemente procesado por intentar emboscar, con su cómplice D'Alessio, a un abogado defensor haciéndole una cámara oculta, sino que, además, su inconducta está reflejada en el informe final titulado 'El Estado mafioso', que publicó la Comisión Bicameral", presidida por el diputado, que se refiere "a prácticas de espionaje ilegal".

"También, en mi carácter de legislador nacional, en el año 2020 promoví, en el seno de la Comisión de Seguimiento de la Procuración fiscal, sanciones contra Stornelli, que en nueve oportunidades se negó a presentarse, por requerimiento judicial, en una declaración indagatoria", completó Moreau.

"Stornelli no puede actuar con imparcialidad porque el 6 de octubre de 2020, en el Diario Perfil, tuvo manifestaciones críticas y descalificatorias hacia mi persona. Lo increíble no es que pretenda imputarme. Lo increíble es que Stornelli siga siendo fiscal", concluyó Moreau. (Télam)