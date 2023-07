La diputada nacional del bloque Encuentro Federal-Juntos, Margarita Stolbizer, consideró hoy que la estrategia electoral del jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Horacio Rodríguez Larreta, de "entrar en el discurso de mano dura" de su competidora en la interna Patricia Bullrich es "equivocada” y destacó que apoyará la candidatura del alcalde porque “tiene un mensaje pacificador”.

"Me parece una estrategia equivocada de Larreta entrar en el discurso de mano dura que propone Bullrich. No me gusta cuando pelea en el terreno de Bullrich, prefiero al Larreta que se diferencia de eso. Voy a apoyar la candidatura de Larreta porque me preocupa la violencia social y él tiene un mensaje pacificador", señaló Stolbizer en declaraciones a la radio on line FutuRock.

Rodríguez Larreta en zona oeste

La diputada aseveró que tiene "una mirada bastante crítica y de preocupación de todo lo que viene pasando en la campaña electoral porque en lugar de mirar la realidad, los candidatos eligen hacer una campaña de golpes de efecto o frases de impacto y no hoy debate de ideas, sobre todo en un momento en el que a los argentinos nos atraviesan temas como la inflación, la insuficiencia de los salarios y de la jubilación".

Advirtió además que los candidatos "deberían hablar de esto y, sin embargo, hablan de seguridad, de orden y mano dura”.

En relación a la interna de Juntos por el Cambio, Stolbizer expresó: "No me gusta porque creo que hay cuestiones que se pueden decir hacia dentro y no hacer partícipe a la gente de las peleas internas”.

Horacio Roríguez Larreta y Margarita Stolbizer

En ese marco, Stolbizer renovó su apoyo a Larreta porque -según dijo- el mensaje de los candidatos debe ser “pacificador” y no “el orden a los cachetazos”, en referencia a la propuesta de Bullrich.

“Creo que lo que se impone son líderes con un mensaje de sensatez, moderación, convocatoria al diálogo, y entonces, dentro de la interna de Juntos por el Cambio, Larreta expresa más lo que creo que necesita el país”, precisó.

Y reflexionó en el mismo sentido: “Creo que el Larreta auténtico es el Larreta más propositivo, de gestión y que convoca al diálogo honestamente”.

Además, sostuvo que no tiene dudas que Patricia Bullrich "es la candidata de (Mauricio) Macri" y concluyó: "No puede haber un ajuste con represión. Bullrich es muy de hacer campaña con frases de impacto". (Télam)