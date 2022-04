La diputada nacional de Juntos por el Cambio Margarita Stolbizer cuestionó hoy la ley vigente de Alquileres y señaló que "ha traído muchos perjuicios a todos los sectores".

En diálogo con La990, manifestó: "Lo peor de tener una mala ley es saber mantenerla. Es urgente encontrar un punto de acuerdo para cambiarla porque que ha traído muchos perjuicios a todos los sectores".

MIRÁ TAMBIÉN Fernández y Boric recorrieron el museo de la ESMA junto a autoridades de organismos de DDHH

La legisladora sostuvo que la ley es mala y eso retrajo en el mercado inmobiliario los inmuebles puestos en alquiler, pero en sí el gran problema es la inflación y la falta de estabilidad económica de la Argentina: "Es una de las cuestiones más complejas porque el dueño no sabe cuánto va a cobrar dentro de un año y el inquilino no sabe cuánto va a pagar".

La diputada señaló que la ley sancionada hace dos años establece una "cantidad de exigencias para la garantía, que casi falta la vacuna del perro".

"Hay que pensar con seriedad cómo adaptar la ley en un contexto altamente preocupante. No es solo una cuestión de pujas de intereses. Lay ley tenía un exceso de intervención del Estado que terminaba perjudicando a todos", expresó Stolbizer.

MIRÁ TAMBIÉN Comenzó en Salta el juicio de lesa humanidad por el secuestro y el homicidio de un militante radical

A su vez y en un tono más irónico, la diputada señaló que la ley sancionada hace dos años establece una "cantidad de exigencias para la garantía, que casi falta la vacuna del perro".

Por último y en relación a la postura de Javier Milei, la diputada nacional señaló que no cuestiona sus posturas políticas porque es bueno que haya ideas de la derecha, de la izquierda, del centro, pero es muy peligroso lo que hace porque tiene una impronta violenta que la política en su conjunto debe rechazar: "No me gustaría que ingresara en la coalición en la que estoy". MC/MG/AMR NA