La líder del GEN, Margarita Stolbizer, definió hoy a Alberto Fernández como "un Presidente muy malo" y consideró que "no tiene chances de reelección" por su mal desempeño en la gestión económica, política y social. "Es un Presidente muy malo, no tiene chances de reelección", sostuvo la diputada nacional de Juntos por el Cambio.

En declaraciones radiales, la dirigente opositora también se refirió a la votación de los próximos días sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y señaló que no tomará una posición personal con respecto a lo que suceda en el Congreso, sino que todo será dialogado con el interbloque de Juntos por el Cambio.

"El acuerdo con el FMI es necesario, pero no suficiente. Nadie puede pensar que cerrar un acuerdo de una noche a la mañana nos va a resolver los problemas que tenemos", planteó. Pese a que muchos diputados opositores expresan que todavía hay cosas por rever en el acuerdo, todos consideran que si no se aprueba la ley podrá traer consecuencias graves en el futuro: "Somos favorables a brindarle al Gobierno las herramientas para el acuerdo, pero no estamos dispuestos a acompañar cualquier cosa", aclaró Stolbizer.

Click to enlarge A fallback.

"La verdad es que estoy espantada con este Gobierno y la actualidad, me preocupa lo malos que son", se refirió la diputada quien también expresó que Alberto Fernández tiene problemas de falta de decisión y de solución. En este sentido, manifestó que los temas más graves de la actualidad son la "economía doméstica". MC/PT/KDV NA