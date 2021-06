La líder del GEN, Margarita Stolbizer, se mostró hoy dispuesta a "discutir con Juntos por el Cambio un proyecto de país diferente", pero aclaró que no pretende "reivindicar al Gobierno pasado" y consideró que la alianza opositora "está enredada en su propia interna". De todos modos, la ex diputada nacional aclaró que por el momento no mantiene conversaciones con dirigentes del espacio opositor y consideró que utilizan su figura como "mensajes que se mandan entre ellos". "Conmigo no han conversado de estas cuestiones. Tal vez sea un poco pronto, el PRO tiene que ir resolviendo sus situaciones. Yo hace tiempo que vengo planteando un espacio intermedio y de no alimentar la grieta", señaló la referente de la centroizquierda. En declaraciones radiales, Stolbizer afirmó que el Gobierno "prácticamente es expulsor hacia el otro lado" y analizó: "Eso es lo que obliga a esta coalición a ser convocante de un espacio más amplio. No veo que lo estén haciendo y los veo demasiado enredados en su propia interna"

"Me parece necesario pensar en un espacio un poco más grande, que no se piense con la mirada puesta sólo en esta elección. Me interesa menos formar como se arme para esta elección y me interesa mucho más formar parte de un proyecto político para 2023, teniendo claro que no hay 2023 si no se empieza a trabajar ahora", agregó. Y profundizó: "Quiero discutir con Juntos por el Cambio un proyecto de país diferente pero no reivindicar el Gobierno pasado". Además, la líder del GEN también se refirió a la posibilidad de que el neurocientífico Facundo Manes sea candidato a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires: "Me da la impresión que oxigena la política y aporta un debate de contenidos que eleva el nivel de la discusión y cuando hay buenos dirigentes en la cancha, eso obliga a todos los demás a mejorar sus niveles". "Poner en la cancha una persona como Facundo que habla de la educación, del futuro, la ciencia y cuando uno escucha su sentido común, me parece que es un gran aporte. Me ilusiona que puede ser el inicio de un camino hacia la reconstrucción de la política, que está lamentablemente en niveles muy bajos de credibilidad y le hace falta recuperarse", manifestó. Finalmente, la ex diputada nacional contó que se identifica "bastante" con la figura del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. "Me da la impresión de que ha potenciado su liderazgo y no le ha sido nada fácil en todo el trayecto de la pandemia

Primero, mostrando la grandeza de articular políticas con el Presidente (Alberto Fernández) y la Provincia y poner sus equipos a disposición. Eso lo fortaleció mucho en su liderazgo relacionado con la gestión, pero a mi juicio también en un posicionamiento político que yo comparto es que es el de la moderación, el diálogo y cuando se tuvo que plantar y demandar a la Nación porque le quitaron los recursos, también lo hizo", expresó. En ese mismo sentido también se refirió a la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal: "Es de los dirigentes que veo mejor parada sobre la realidad. Es una persona que con mucha humildad ha incorporado una visión de autocrítica y eso mejora su mirada de futuro. Yo coincido mucho con Vidal en esta idea de que no pueden seguir siendo Cambiemos o Juntos por el Cambio". Finalmente, Stolbizer cuestionó al ex presidente Mauricio Macri y consideró que "hizo poca autocrítica". "A mí no me gusta esta idea de que nos vamos a Venezuela y se pierde la república. Soy muy crítica del Gobierno pero no me parece que sea así", finalizó.