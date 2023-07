El sindicalista de la construcción Sixto Irrazábal deslizó hoy que el autor del ataque a balazos contra la sede de Rosario de la UOCRA pudo haber sido "alguien que fue despedido del gremio".

El ataque a la delegación se produjo el domingo a la madrugada, cuando el local ubicado en Bulevar 27 de Febrero al 5200 estaba cerrado.

El día anterior había sido baleada la delegación del mismo gremio ubicada en la ciudad de Santa Fe, y hace un mes se registró un hecho similar en la ciudad de San Lorenzo.

"No tenemos internas" en la entidad y "no recibimos llamados de advertencias y no se contactó nadie con nosotros", dijo hoy Irrazábal en relación a un posible caso de extorsión.

"Creemos que pudo ser alguien que fue despedido del gremio", abundó el dirigente.

El hecho quedó registrado en una cámara de videovigilancia, que muestra a una persona que primero deja una nota con amenazas en el acceso al local y luego dispara siete veces contra la fachada.

"Nosotros respetamos las voces de todos los trabajadores, pero (el secretario general, Carlos) Vergara ha sido elegido por los obreros y no estamos de acuerdo con las críticas", sostuvo Irrazábal sobre el contenido de la nota.

Agregó que "es un daño menor porque no hubo heridos, pero no deja de ser grave para nosotros".

"Creemos que viene de gente que no tiene nada que hacer con el gremio, no es una balacera hecha por trabajadores. Esperamos que actúe la Justicia", pidió en declaraciones a Radio "La Ocho" de Rosario.

"Estamos todos unidos apoyando a nuestro secretario. El que hizo la balacera es alguien que ha sido echado del gremio y no tiene nada mejor que hacer y sigue buscando problema", abundó.

Desde la UOCRA convocaron a una conferencia de prensa para mañana a las 11, en la sede de bulevar 27 de Febrero al 5200, en la que estará Vergara. (Télam)