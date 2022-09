El ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, apuntó contra la oposición en medio de la investigación del intento de homicidio a Cristina Kirchner y los llamados al diálogo que proponen algunos dirigentes del oficialismo.

"Creo que necesita este clima de violencia y odio", sostuvo el funcionario, citando los últimos dichos del ex presidente Mauricio Macri, quien señaló que "está dispuesto a hacer lo que haya que hacer aún si tiene que haber muertos y eso le tendría que preocupar a toda la Argentina".

En diálogo con Antonio Fernández Llorente y el equipo de "Sin Relato" por la AM 990, el ministro mantuvo una postura distante ante un posible llamado al diálogo entre el oficialismo y la oposición, y añadió: "No se puede hablar del atentado contra la vicepresidenta sin hablar de la escalada de violencia simbólica y política, la persecución y el intento de proscripción que venimos viviendo en los últimos días. No se puede separar una cosa de la otra".

Hasta el momento, por el ataque a Cristina Kirchner hay cuatro detenidos: Nicolás Carrizo, apuntado como el supuesto jefe del grupo que integraban Fernando Sabag Montiel, quien gatilló dos veces contra la vicepresidenta sin éxito, y Brenda Uliarte (pareja de este último), cuya identificación era la venta de algodón de azúcar rosa, mientras que además de ellos, también está detenida Agustina Díaz, amiga de Uliarte.

"No se puede minimizar un atentado contra la vicepresidenta hablando de la banda de Los Copitos o un grupo de lúmpenes. Lo que verdaderamente está ocurriendo es que la violencia de los discursos generó que una persona vaya e intente asesinar a Cristina", reprochó Soria.

En estos días, se conoció que Gastón Marano, ex asesor del senador Ignacio Torres de Juntos por el Cambio en la Bicameral de Inteligencia, se convirtió en el abogado de Carrizo.

Al respecto, Soria afirmó: "Alguien los financia, alguien les facilitó los medios, alguien les pone las cámaras y los abogados. Estos personajes no son autoconvocados, hay algo más detrás".

En paralelo, el funcionario del Gobierno de Alberto Fernández destacó la defensa de Cristina Kirchner en la causa Vialidad por supuesto desvío de fondos durante su etapa como mandataria, donde afronta un pedido de cárcel de 12 años y de prohibición perpetua para ocupar cargos públicos, que esta semana comenzó con la exposición de los abogados y terminará con la palabra de la vicepresidenta el viernes.

En ese sentido, hizo hincapié en la exposición de Carlos Berardi, quien afirmó que "no hay elementos probatorios" en el juicio y, según la propia Cristina, "desnudó el guión" de la Fiscalía y que "se va a demostrar la farsa".

"Quedó claro cómo los fiscales mintieron y manipularon la prueba para poder acusar a la vicepresidenta e involucrarla en esta causa que busca la proscripción", dijo Soria. El ministro de Justicia, por último, criticó a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, y a Rodrigo Giménez Uriburu, uno de los jueces de la causa, por sus vínculos con dirigentes de la oposición.

"Este juicio es llevado adelante por jueces y fiscales que jugaban al fútbol con Mauricio Macri. Eso no está bien ni es normal. En un país serio, la justicia debería ser imparcial", concluyó.