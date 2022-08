El ministro de Justicia, Martín Soria, acusó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de "reprimir para instalar el miedo" porque "no se puede proscribir sin violencia". El funcionario nacional cuestionó el operativo de la Policía de la Ciudad montado el pasado sábado en las inmediaciones del domicilio de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, en Recoleta, y se refirió a los hechos de violencia que se registraron con manifestantes que concurrieron a la zona para apoyar a la titular del Senado.

"No creo que (los efectivos) hayan hecho el desastre que hicieron porque son inoperantes: creo que son perversos, como sus jefes", sostuvo el ex diputado nacional. En diálogo con Sin Relato, el programa que conduce Antonio Fernández Llorente en La990, el rionegrino subrayó que "no se puede proscribir sin violencia y por eso Larreta saca a su Policía a la calle buscando incentivar despiole, buscando reprimir, necesitan instalar el miedo, el silencio e invisibilizar cualquier hecho que permita poner en duda su relato".

Represión en Recoleta

En ese sentido, el integrante del Gabinete afirmó que "el Gobierno de la Ciudad invadió competencias de las Fuerzas Federales, en este caso la Policía Federal, que son las que están a cargo de la custodia de la vicepresidenta".

Tras destacar el fallo del juez Roberto Gallardo que ordenaba a la administración porteña a cesar con el operativo de seguridad en cuestión, Soria repudió las críticas que recibió el magistrado: "Si sos independiente, objetivo, imparcial, no sos de ellos: entonces sos K, sos un delincuente, la peor lacra".

MIRÁ TAMBIÉN Para Kicillof, JxC está en una campaña electoral adelantada y busca exacerbar la angustia

"Intentan confundir a la gente para sacar provecho de esta situación. Es un buen momento para que estos personajes como Larreta empiecen a explicar algunas cositas, como qué hacían grabando desde balcones, quién contrató una empresa privada para descargar escombros un sábado en Recoleta", concluyó. PT/KDV NA