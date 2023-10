Dirigentes políticos y de derechos humanos reivindicaron la cifra emblemática de 30 mil desaparecidos durante la dictadura cívico-militar y repudiaron los dichos del candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, durante el primer debate presidencial obligatorio que se realizó esta noche en Santiago del Estero, en el que negó ese número.

"Nunca Más es Nunca Más", posteó el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel en su cuenta de la red X (ex Twitter).

Por su parte, el presidente Alberto Fernández afirmó en la misma red social que "resulta insostenible que alguien siga negando y justificando la dictadura genocida que torturó, asesinó, robó bebés a los que cambió su identidad, generó desapariciones y condenó al exilio a decenas de miles de argentinas y argentinos".

El mandatario se refirió de esta manera a los dichos de Milei durante el debate, en el bloque donde los candidatos expusieron sus propuestas en materia de derechos humanos y convivencia democrática.

En su intervención, Milei sostuvo que detenidos-desaparecidos por la última dictadura cívico militar "no fueron 30.000" sino "8.753" y que durante los años 70 "hubo una guerra" en la que "las fuerzas del Estado cometieron excesos y los terroristas de Montoneros y ERP mataron gente".

El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, también le contestó a Milei: "No hubo excesos, fueron delitos de lesa humanidad. Crímenes de Estado. Hace días fue reconocida la ex Esma por la Unesco por lo que significó la dictadura militar no sólo en Argentina sino en toda Latinoamérica y preocupa que un candidato a presidente como Milei niegue delitos tan aberrantes" y adelantó que "en breve" su secretaría "demostrará que fueron más de 30 mil las víctimas del terrorismo de Estado".

"Son 30 mil pedazo de gil. #Debate2023", posteó por su parte el excandidato a presidente por el Frente Patria Grande y dirigente social Juan Grabois.

La legisladora porteña y nieta recuperada, Victoria Montenegro, sumó: "Libertad es la que le faltaba a 30 mil argentinos y argentinas en los centros clandestinos de detención. #Debate2023 #Son30Mil".

"Lo que hizo Milei hoy confirma lo que pasó en el debate de los vices. Ni siquiera es la teoría de los dos demonios, esta es una reivindicación plena de los años de la dictadura. Les pido que estudien un poco. El ejército reconocía 22.000 detenidos desaparecidos en 1978 y surge de documentos que tenía el gobierno estadounidense", añadió Agustín Rossi, jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente de Unión por la Patria.

"Son 30 mil. Nunca Más es Nunca Más. #DemocraciaParaSiempre", se sumó la portavoz presidencial Gabriela Cerruti. (Télam)