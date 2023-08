Apenas cinco de las 15 alianzas que competirán en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) nacionales del próximo 13 de agosto incluyeron en sus plataformas políticas, presentadas en la Justicia Nacional Electoral, propuestas que buscan sostener y profundizar las políticas en materia de Memoria, Verdad y Justicia y defensa de los Derechos Humanos a 40 años del retorno de la democracia.

Las fórmulas que representan a Unión por la Patria (UxP), al Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, Hacemos por Nuestro País, Movimiento Libres del Sur y Proyecto Joven fueron las que contemplaron, en caso de llegar a la Presidencia, la necesidad de asegurar la vigencia plena de las políticas de Derechos Humanos.

"Debemos seguir comprometidos en adoptar todas las medidas necesarias para agilizar y profundizar las políticas de Memoria, Verdad y Justicia", resalta la plataforma electoral de UxP, que lleva como precandidatos presidenciales en las PASO a las fórmulas Sergio Massa-Agustín Rossi y Juan Grabois-Paula Abal Medina.

UxP también consideró entre sus propuestas que es "indispensable erradicar discursos violentos y discriminatorios, por lo que es necesario impulsar reformas que garanticen el correcto funcionamiento de las instituciones del Estado de derecho para asegurar una democracia plena con vigencia de los derechos humanos".

Actualmente, en la Cámara de Diputados, existen tres proyectos con estado parlamentario impulsados por legisladores del oficialismo que fijan penas de hasta dos años de prisión para quienes niegan o relativizan el terrorismo de Estado.

La plataforma electoral del Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, por su parte, plantea que los "genocidas y sus cómplices civiles", como también los "responsables de crímenes de la Triple A y los asesinos del gatillo fácil", cumplan las penas judiciales en una "cárcel común".

El Frente de Izquierda, que en las PASO tendrá la competencia interna entre las fórmulas integradas por Myriam Bregman-Nicolás del Caño y Gabriel Solano-Vilma Ripoll, también exige "justicia por Jorge Julio López", el albañil desaparecido en 2006 después de testificar contra el represor Miguel Etchecolatz en un juicio oral y público en La Plata.

Bregman, justamente, era abogada de López al momento de su desaparición.

El partido Hacemos por Nuestro País, cuyos precandidatos en la PASO son Juan Schiaretti y Florencio Randazzo, menciona en su plataforma que en 2023 la democracia argentina cumple 40 años ininterrumpidos de vigencia, un "triunfo de todos" los argentinos que "costó sacrificios, dolores y vidas, como los 30.000 desaparecidos durante la última dictadura militar genocida".

Jesús Escobar y Marianella Lezama, precandidatos a presidente y vice del Movimiento Libres del Sur, establecieron en una de sus propuestas "el respeto pleno de los derechos humanos" basado en una política de "Memoria, Verdad y Justicia con los crímenes de la dictadura, contra toda discriminación a los pueblos originarios y a los extranjeros".

"No desistiremos en la búsqueda de verdad y justicia y la defensa irrestricta de los derechos humanos", aseguraron en su plataforma las fórmulas presidenciales que competirán en la PASO del partido Proyecto Joven: Mempo Giardinelli-Bárbara Mara Solernou Gallardo; Reina Xiomara Ibáñez-Gonzalo Ibarra; y Martín Miguel Ayerbe Ortiz-Hugo Rodríguez.

Las restantes alianzas que participarán de la primaria, y que en sus plataformas no hicieron referencia específica a las políticas de derechos humanos, son: Juntos por el Cambio; Frente Liber.ar; La Libertad Avanza; Principios y Valores -Por Tierra, Techo y Trabajo; Movimiento al Socialismo; Unión del Centro Democrático; Movimiento de Acción Vecinal; Movimiento Izquierda Juventud Dignidad; y Política Obrera.

Las dos fuerzas opositoras con más chances electorales, Juntos por el Cambio (JxC) y La Libertad Avanza (LLA), no solo omiten mencionar en sus plataformas cuáles serán sus políticas en derechos humanos, sino que levan en sus listas precandidatos con posturas juzgadas por los organismos de derechos humanos como directamente "negacionistas" en relación al terrorismo de estado de la última dictadura cívico militar.

En los últimos años el repudio al terrorismo de Estado es cada vez más cuestionado por sectores conservadores y espacios políticos de derecha.

Los ejemplos abundan entre dirigentes de JxC: el expresidente Mauricio Macri se refirió en más de una oportunidad al "curro de los derechos humanos" y la exgobernadora María Eugenia Vidal dijo que la cantidad de desaparecidos durante la dictadura "es un número difícil de saber con exactitud", al igual que la ahora precandidata presidencial, Patricia Bullrich.

Recientemente Bullrich volvió a defender posturas negacionistas al plantear que no se pueden considerar "traidores a la patria" a quienes ponen en duda el número de los 30.0000 desaparecidos durante la última dictadura militar.

"A mí me parece que no se puede decir que quien sostiene que no son 30.000 debe ser considerado como un traidor a la patria", señaló la precandidata en un reportaje concedido al canal de televisión A24.

Y en un retorno a la teoría de los dos demonios, agregó: "Independientemente de si fueron 30.000 u 8.000 (los desaparecidos), lo de fondo es que Argentina nunca más puede tener esos enfrentamientos fratricidas como los que tuvo".

Otro de los dirigentes del JxC en tener posturas negacionistas es el politólogo Franco Rinaldi, quien envuelto en un escándalo por expresiones discriminatorias, tuvo que renunciar a su candidatura a primer legislador porteño en la lista que encabeza Jorge Macri para jefe de Gobierno de la ciudad.

Desde sus redes sociales, Rinaldi había asegurado, entre otras cosas, que los 30 mil desaparecidos son "un verso".

En el tiempo que gobernó Cambiemos (ahora Juntos por el Cambio) hubo muchas otras voces en ese sentido, como la del exministro aliancista Ricardo López Murphy, quien habló de una "guerra" y no una dictadura lo que vivió el país en los `70 y también sembró dudas sobre la cantidad de víctimas del Estado represivo; la del exministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires Darío Lopérfido, que aseguró que "no hubo 30 mil desaparecidos" y la del exjefe de la Aduana Juan José Gómez Centurión, quien negó la existencia de un plan sistemático para perseguir y aniquilar a dirigentes políticos, sociales y sindicales.

En LLA, la diputada nacional y compañera de fórmula de Milei, Victoria Villarruel es conocida por su discurso negacionista y reivindicatorio de los genocidas de la última dictadura.

En varias ocasiones, Villarruel -miembro de una familia militar- despertó fuertes polémicas por declaraciones en las que afirmó que "no hubo 30 mil desaparecidos" y que "los terroristas que hicieron atentados en los 70 tomaron el poder, reescribieron la historia y se garantizaron la impunidad". (Télam)