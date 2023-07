La titular de AYSA y precandidata a Intendenta de Tigre por Unión por la Patria (UxP), Malena Galmarini, aseguró hoy que la coalición oficialista es la única que "puede resolver los problemas y sacar a la Argentina adelante" y calificó como "antipatria y antipueblo" a la actitud de la oposición de entorpecer las negociaciones con el FMI.

"Solo nosotros podemos resolver los problemas y sacar a Argentina adelante. Tenemos los pies en el barro", afirmó Galmarini por la radio AM 530.

Sostuvo que "la actitud" de la oposición de entorpecer las negociaciones con el FMI "es de antipatria y antipueblo" y afirmó que "es muy difícil resolver temas como la inflación si tenés una deuda con el FMI de casi 45 mil millones de dólares en condiciones absolutamente adversas".

MIRÁ TAMBIÉN Episcopado pidió que comunidades aborígenes sean consultadas por sus terrenos afectados en Jujuy

Acuerdo con el FMI

"La actitud que tuvieron varios de los economistas de ambos precandidatos a presidentes de Juntos por el Cambio (Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich) fue de malas personas. No se hacen cargo de los problemas que ellos mismos le generaron a la Argentina y que nosotros estamos con mucha pasión intentando resolver", apuntó.

Además sostuvo que "resolver la inflación es un problema muy difícil" y que "el gobierno anterior prometió bajar la inflación en cuatro años y la dejaron exponencialmente mucho más alta y con 100 mil millones de dólares de deuda".

"Para bajar la inflación y desendeudar el país hay que saber qué le pasa al pueblo, no hay que mirarlo desde el ultimo piso de edificio glamurosos de CABA. No alcanza solo con bajar la inflación sino también redistribuir la riqueza", remarcó.

MIRÁ TAMBIÉN Se realiza esta semana cumbre internacional sobre cibercrimen en Buenos Aires

Precios e inflación

Sobre la decisión de la Cámara Nacional Electoral que impidió al intendente de Tigre, Julio Zamora, competir en las PASO con la boleta presidencial de Sergio Massa -por lo que deberá hacerlo con la del precandidato Juan Grabois- dijo que el jefe comunal "hizo muchas volteretas al inicio pero cuando decidió que quería participar de la unidad de UxP que conformamos le pedí a la Junta Partidaria que le diera la boleta".

"Él siguió dando vueltas y Sergio Massa es otra persona independientemente de nuestra relación familiar", explicó Galmarini.

La funcionaria sostuvo que Massa no consideró que tuvieran que ir en la misma boleta porque Zamora "dijo barbaridades".

"Julio Zamora no debiera descontrolarse tanto, porque no es que no puede participar en igualdad de condiciones. Tiene la boleta completa como pidió", subrayó.

Sobre su campaña en Tigre, sostuvo que está recorriendo el municipio y "recogiendo las quejas y propuestas de los vecinos" y criticó que "hubo un retroceso en materia de seguridad y salud en los últimos años".

Sergio Massa lanzó la SUBE para las islas del Delta

"Nos cuentan de la mala atención en los centros barriales o que falta diversidad en las formas de trabajo o sobre los hechos de inseguridad. Supimos ser un municipio muy seguro y ahora vuelven a aparecen algunos hechos menores y otros no tantos", criticó.

Además, recordó que están "peleando para la creación de la Universidad del Delta hace un año y medio".

"Tenemos que volver a hacer de Tigre uno de los distritos que más atrae empresas, el comercio y la industria como lo hicimos con Massa", completó.

(Télam)