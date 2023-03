El precandidato a presidente por el Partido Obrero Gabriel Solano acusó hoy a los diputados nacionales del PTS Myriam Bregman y Nicolás del Caño de especular con "pegarse al kirchnerismo" para quedarse con los votos de los kirchneristas desencantados con el Gobierno, que no tendrían a Cristina Kirchner en la boleta del Frente de Todos. "Posiblemente sea una apuesta electoral de que Cristina no sea candidata y los votos vayan para ellos. Es una especulación electoral", afirmó el legislador porteño del Frente de Izquierda en diálogo con "Lado P", el programa que conducen Elizabeth Peger y Eduardo Paladini por Radio Rivadavia. La crítica de Solano a sus compañeros de ruta en el Frente de Izquierda, con los que mantiene una dura interna, sucede luego de las repercusiones negativas que tuvo el cuestionamiento público que hizo Bregman a la sentencia de la Justicia contra Cristina Kirchner por la causa de la obra vial en Santa Cruz. "Se están pegando demasiado al kirchnerismo. No me parece solo a mí y a mi partido, incluso otros partidos del Frente de Izquierda salieron a criticarla", arrancó Solano. En declaraciones radiales, Bregman había asegurado que el juicio de Vialidad que condenó a la vicepresidenta por administración fraudulenta es "altamente cuestionable", y de alguna manera hizo suyo el argumento de la "proscripción" de Cristina Kirchner al advertir que hay "un rol cada vez más político de los poderes judiciales en la región", que decide "quién puede ser candidato". En sentido contrario, Solano recalcó que no tiene "dudas de que Cristina es responsable" ya que "si tiene cuatro patas, mueve la cola y chumba es perro". "Acá es lo mismo. Asumiste como presidenta y armaste una empresa con tu amigo, ya está. Es claro. No tengo que leer 1600 hojas para saber qué es así. No voy a decir que acá no hubo corruptela", aseveró. Sobre el posicionamiento del PTS en defensa de Cristina Kirchner respecto a las causas judiciales que la involucran, el referente del Partido Obrero expresó que no sabe "por qué lo hacen", aunque advirtió que "están comprometiendo a la izquierda, porque la izquierda va a parecer como una casta de izquierda". "Es un debate en la izquierda que s totalmente lícito. La candidatura mía impulsada por el Partido Obrero responde en buena medida a que no nos sentimos representados por esos discursos de izquierda que a nosotros nos coloca como furgón de cola de Cristina", resumió Solano sobre la discusión que hoy divide al Frente de Izquierda. Según dijo, "todos los que no han gobernado sin excepción en los últimos 40 años son responsables de este país que está hecho pelota. Acá meto al macrismo, al kirchnerismo, a los radicales, a todas las variantes del PJ".. El dirigente trotskista analizó que la izquierda debe "capitalizar la bronca" de la sociedad hacia la clase política, pero aclaró que "la condición para hacerla es que no quedemos pegados a una de las fuerzas que hoy la gente está repudiando", en alusión al kirchnerismo. "Esta coalición política del Frente de Todos muchas veces enarboló las banderas progresistas e incluso hay sectores de la izquierda adentro, y como fracasa de manera estrepitosa hay una reacción por derecha. En su momento (Fernando) De la Rúa era un tipo más ligado a la derecha, fracasó y apareció una reacción por izquierda. Hoy aparece una reacción por derecha frente a un gobierno que se posiciona como si fuese de izquierda aunque no lo es", observó. En ese sentido, Solano concluyó que "si queremos capitalizar esta bronca y combatir a Milei no tenemos que pegarnos al kirchnerismo, que es un debate que tenemos en el Frente de Izquierda". En otro orden, el diputado porteño del PO aseguró que "Argentina no tiene un problema menor" sino "un cáncer" que "no se cura con una aspirina". "Hace falta tomar medidas de fondo, que tiene que ver con la deuda pública. Si la izquierda gobierna el país se acabó un comercio exterior manejado por cinco, seis o siete empresa cerealeras que tienden a priorizar una matriz productiva cada vez más priorizada", señaló sobre lo que sería un plan de Gobierno del Frente de Izquierda. "Dejaríamos de tener un sistema financiero que se sigue manejando por el decreto ley de Videla y de Martínez de Hoz

Nosotros pasaríamos a tener un sistema financiero en manos públicas para que el ahorro del país se transformar en inversión", siguió. "Tenemos que aumenta los salarios de inmediato. Hay que reducir beneficios empresarios y aumentar los salarios. Los salarios en Argentina son los más bajos de la región medidos en dólares. No van más las jubilaciones de indigencia", finalizó. SH/AMR NA