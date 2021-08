El canciller Felipe Solá aseguró hoy que el Gobierno ve a los Estados Unidos como “un aliado muy importante en la recuperación económica de la Argentina” y destacó que la gestión de Joe Biden es "integradora y superadora del individualismo extremo que vivimos desde que en el mundo empezó a imperar el neoliberalismo”.

En su participación por videoconferencia en una conferencia organizada por el Consejo de las Américas, Solá se refirió a la política exterior del Gobierno nacional, hizo foco en la relación con los Estados Unidos y también habló del cambio climático y de la situación de las exportaciones en el marco de la pandemia de coronavirus.

“Vemos a los Estados Unidos como un aliado muy importante en la recuperación económica de la Argentina”, dijo el canciller, al mismo tiempo que destacó: “Necesitamos inversiones productivas y Estados Unidos es el principal inversor en Argentina como país individual; también necesitamos hacer foco en la inversión en la salud, en la industria automotriz, en la energía y en la economía del conocimiento”.

Con respecto a la situación política de la región, Solá aseveró: “Nos falta mucho por hacer para lograr una unidad en la región”.

En ese sentido, señaló: “Tenemos una nueva relación con Estados Unidos, somos admiradores concretos del discurso que el presidente Joe Biden dijo frente al Congreso para explicar la política económica de los Estados Unidos y el estado general de la nación y cuando denunció la financiarización del mundo como un elemento absolutamente negativo y llegó a decir que ‘no se hizo Estados Unidos con Wall Street. Se hizo con los trabajadores, los sindicatos y la clase media’”.

“En nuestro país, Jake Sullivan, consejero de Seguridad Nacional de Biden, dijo frente a trabajadores y gremialistas que ‘los países salen con el impulso de las clases medias. Sus clases medias se construyen en los sindicatos”, subrayó.

En esa línea, Solá consideró que “esa fe nueva que se ve en el Gobierno de Biden me parece que es integradora y superadora del individualismo extremo que vivimos desde que en el mundo empezó a imperar el neoliberalismo”.

“Nosotros creemos que las ideas que dijo el presidente Biden para el interior de los Estados Unidos son las adecuadas, las recibimos con una convicción muy grande”, agregó.

Durante su discurso, resaltó que se ha hecho un acuerdo con la Secretaría de política minera argentina y la dirección de recursos energéticos de Estados Unidos alrededor de la cooperación técnica del litio, que “es un elemento clave para dar la lucha contra el cambio climático y para el futuro en relación a la industria automotor y todos aquellos combustibles fósiles que puede ser reemplazado por la electricidad”.

“Hay tres provincias que están en ese acuerdo, Catamarca, Salta y Jujuy, y confiamos mucho en avances en ese sentido”, apuntó.

En ese marco, Solá también se refirió al cambio climático al afirmar que “Argentina está totalmente comprometida con el cambio climático" y enfatizó que "no puede haber nuevos desarrollos si no son sostenibles ambientalmente. Si bien tenemos una enorme necesidad de desarrollo, si no son sostenible ambientalmente no lo podemos hacer”.

A la hora de hablar de las exportaciones, el canciller sostuvo que “durante el año pasado, con la pandemia, hemos tenido una caída porque cayó la demanda en el mundo, ya que cayeron los ingresos en el mundo y se complicó la logística, por lo que mermaron mucho nuestras exportaciones”.

“Pero hasta el 30 de julio de 2021, hemos aumentado las exportaciones en un valor total 47,1 por ciento respecto al mismo mes de 2020. Y desde que comenzó nuestro Gobierno llevamos casi un 60 por ciento de aumento en las exportaciones”, precisó Solá.

“Es decir que el estímulo a las exportaciones ha sido importante porque si bien hay un aumento en los valores de los commodities, pero también hay un 10 por ciento de aumento del volumen físico”, concluyó. (Télam)