El secretario de prensa y propaganda de la Confederación General del Trabajo (CGT) y secretario general del Sindicato del Seguros, Jorge Sola, destacó hoy que la sanción de la ley que modifica el Impuesto a las Ganancias aprobada anoche por el Senado es "un triunfo de una larga lucha que viene haciendo el movimiento obrero" y señaló que el acto de esta tarde frente al Congreso de la Nación "será masivo y federal".

"Me parece que es un triunfo de una larga lucha que viene haciendo el movimiento obrero, reclamando no sólo para que se recomponga el poder adquisitivo a través de la eliminación de la cuarta categoría, sino que se reconoció que el salario no es ganancia", dijo el sindicalista en declaraciones a Télam.

Afirmó que con la aprobación de la iniciativa "se logró la reivindicación de algo de tono conceptual, se ha reconocido que el salario no es ganancia por mayores ingresos, sino que verdaderamente tiene su carácter alimentario, y eso me parece verdaderamente lo importante de todo esto".

"Era algo que hace años que se viene hablando, pero no era algo que estaba últimamente sobre la mesa, y de un momento a otro el Ministro de Economía decidió volver a poner una discusión que no es que estaba callada, pero que no estaba en los últimos temas", marcó el secretario de prensa de la CGT.

Asimismo, expresó que el acto de esta tarde frente al Congreso de la Nación, donde se espera la presencia del ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, "será masivo y federal".

"Se espera gente de todo el país, va a ser una manifestación federal, una movilización federal", sumó.

Expresó que "nuestra primera tarea, nuestra primera acción es precisamente ayudar a que Sergio Massa pueda entrar en el balotaje el 22 (de octubre)" y se mostró confiado en que la elección "seguramente se va a definir por balotaje y se ganará en noviembre".

"Luego, entre todos, después del 10 de diciembre, tendremos que sentarnos en una gran mesa de diálogo que nos permita entender cuáles son las mejores ideas y desde allí establecer políticas de Estado que puedan solucionar los grandes problemas que tenemos desde hace muchísimo tiempo, no solo la inflación, sino la pobreza, la informalidad en el laboral, la falta de trabajo, algunos trabajadores que con salarios aún están en el nivel de pobreza", manifestó.

"En el sentido que propone Sergio, con todas aquellas fuerzas que pertenezcan al campo nacional y popular, pero que permitan llevar las soluciones a los problemas que tenemos en este país", concluyó Sola respecto a las propuestas del candidato de UxP, Sergio Massa. (Télam)