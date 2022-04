En medio de un significativo aumento inflacionario, el ex canciller Felipe Sola hizo referencia al tema y aseguró que el aumento de precios es el principal problema que azota a la sociedad. El ex gobernador sugirió que el Gobierno debe trabajar para combatirlo a través de comunicar las negociaciones con las partes involucradas en la pelea de precios.

"Hay que empoderar a la gente porque tienen derecho a estar informados sobre los acuerdos y supervisar quién rompió esas negociaciones", sostuvo el exfuncionario.

MIRÁ TAMBIÉN Cancillería expresó su contundente rechazo a ejercicios militares británicos en Malvinas

A la vez, Solá pidió que Alberto Fernández "ponga todo el Gobierno a disposición" para combatir la inflación y señaló que no basta con que el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti "de la pelea en soledad".

"Hablamos de monopolios, dueños de precios, incluso los mayoristas. En un tema tan enorme, por qué no poner todo el Gobierno en función de eso. Hay que poner todo la AFIP, la AFI, y que no aparezca solo (Roberto) Feletti peleando contra esto y encima siendo cuestionado", disparó Solá en diálogo con Rolando Graña por La990.

Solá pidió que Alberto Fernández "ponga todo el Gobierno a disposición" para combatir la inflación y señaló que no basta con que el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti "de la pelea en soledad".

MIRÁ TAMBIÉN Duros cuestionamientos a Rosatti por su asunción como nuevo titular del Consejo de la Magistratura

E insistió: "El problema central ahora es que el Gobierno no se ha decidido a poner al todo el Gobierno contra eso que es esa carrera de obstáculos para llegar a fin de mes". A su parte, aseguró que desde la totalidad de los ministerios debe delimitarse y ponerse en pie un plan de lucha contra la inflación, llevado a cabo en unidad.

"La peor batalla es la que no se da. Desde la secretaria sola o uniéndose con el gobernador Kicillof no pueden combatir solos. O es una sola lucha o no es", enfatizó el ex funcionario. En medio de la interna de Gobierno, Solá pidió "el cese" de las diferencias presentes entre los distintos ministros y apuntó contra el titular de la cartera de Economía, hombre del riñón del Presidente, Martín Guzmán, al que definió como "el ministro de la deuda que no se ha puesto al frente del combate contra la inflación".

"Hay diferencias entre ministros que deben cesar inmediatamente y eso no se arregla. Feletti no es ministro, pero tienen una función de importancia y el ministro Guzmán que ha sido ministro de deuda, no se ha puesto al frente del combate contra la inflación", señaló.

Por último, el ex canciller cuestionó el argumento utilizado por los funcionarios oficialistas para definir el aumento inflacionario y manifestó que debe existir "un ejercito dentro del Gobierno" que, en unidad y coordinación, se ocupe de controlar y combatir el aumento desmedido de precios. "Cuando no se sabe, lo único que se dice es que es multicausal", ironizó.

POL/MG/AMR NA