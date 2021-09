El canciller Felipe Solá declaró esta tarde ante los senadores que "no hay otra manera" de resolver la controversia con Chile por la plataforma marítima que no sea las de la vía de las negociaciones y afirmó que "no existe una tercera manera".

Al exponer ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Solá también pidió a todos lo sectores políticos que "fijen posición" y que, además de hacerle llegar recomendaciones, se pronuncien sobre "quien tiene razón" en el litigio suscitado entre la Argentina y Chile después de que el presidente chileno Sebastián Piñera emitió un decreto con un nuevo límite de la plataforma marítima. (Télam)