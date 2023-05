La Confederación Socialista Argentina, encabezada por Jorge Rivas, condenó hoy el "silencio atroz" de la oposición en torno a las recientes declaraciones de una testigo en la causa que investiga el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y llamó a "alzar nuestras voces" para "defender la democracia".

En un documento titulado "No todo vale en política", la agrupación socialista señaló: "Vivimos en un país donde gatillaron dos veces en la cara a la Vicepresidenta de la Nación y eso no tiene efecto en el sistema judicial. Donde testigos clave del hecho informaron que peritos, en la oficina de Patricia Bullrich, borraron sus celulares para que la Justicia no pueda actuar sobre ellos en el marco del intento de magnicidio".

Este domingo se conoció la declaración de una exsecretaria del diputado nacional de Juntos por el Cambio (JxC) Gerardo Milman en el marco de la causa que investiga el intento de magnicidio de la Vicepresidenta el 1 de septiembre.

Se trata de Ivana Bohdziewicz, una de las excolaboradoras de Milman en el Congreso, que declaró ante la Justicia que el borrado de información contenida en su teléfono celular se produjo en unas oficinas que atribuyó a la referente del PRO Patricia Bullrich, y que el hecho habría ocurrido con intervención del propio legislador.

En ese sentido, la Confederación Socialista Argentina manifestó: "Vivimos en ese país. Donde Bullrich, justamente, quiere gobernar. Bullrich, quien dijo hace algunos días en un acto que hay que 'dinamitar al kirchnerismo'".

"Vivimos en un país donde no hay costo político para la violencia cruel de quienes lo destruyeron, lo endeudaron, condenando a millones de compatriotas a la miseria", indicaron en el texto que lleva las firmas del Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación .

Y señalaron que "no todo vale en política. Sabemos cuáles son las reglas de una democracia sana, de un pacto social que contenga al pueblo".

"Que no haya una condena pública contundente de la oposición política replicando por todos los medios de comunicación, respecto de la reciente declaración de una testigo, forma parte de la misma marea de horrores que gestó, financió y realizó el intento de homicidio contra Cristina Fernández de Kirchner", denunciaron.

MIRÁ TAMBIÉN Grabois reafirma su precandidatura a presidente con un acto en Ferro

El texto fue firmado por Jorge Rivas, María José Sánchez y Guillermo Torremare, representantes de la Provincia de Buenos Aires; María José Burgos, Oscar González y Federico Tonarelli, representantes porteños; Fernanda Gigliani y Oscar Urruty, de Santa Fe; Carolina Yutrovic y Gabriela Arriola, de Tierra del Fuego; y Mariano Stinga, de San Luis.

También por Luis Ger, de Santiago del Estero; Daniel Díaz, de Santa Cruz; Juan María Escobar y José Marín, de Chubut; y Emerenciano Sena y Marcela Acuña, de Chaco. (Télam)