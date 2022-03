Excombatientes relataron a Télam lo que sintieron cuando se enteraron que la guerra de Malvinas había terminado, cómo fue esa primera lectura de lo hechos y cuándo se dieron cuenta que habían sobrevivido.

"Nos tocó estar en el infierno", describió Ernesto Alonso, quien tenía 19 años y vivía en la ciudad de La Plata cuando lo llevaron a combatir al Monte Longdon en las afueras de Puerto Argentino de las islas Malvinas, mientras cumplía el Servicio Militar Obligatorio en el Regimiento de Infantería Mecanizado 7.

"Estábamos entre dos frentes: los milicos y los británicos, cuando empezaron a avanzar", agregó. La unidad en la que combatió fue "la que más muertos tuvo en Malvinas: 36", según detalló el excombatiente.

En combate, Ernesto pasó hambre y frío, durmió por cortos lapsos de tiempo, vio compañeros morir de forma heroica y también fue testigo de torturas a soldados efectuados por sus propios superiores, sufrió los bombardeos y temió por su vida.

Luego de 74 días, una vez terminada la guerra, muchos de los soldados desconocían lo que sucedería con ellos y cómo sería el retorno a sus hogares, pero hubo un momento en el que se dieron cuenta que habían sobrevivido.

"Cuando subí al transatlántico Canberra nadie sabía lo que iba a pasar. Me acuerdo que era un lugar alfombrado y sentimos la calefacción. La Cruz Roja nos identificaba y nos daban sopa de tomate y un pancito caliente. Era increíble -rememoró-. Pero, después nos sacaron a cubierta para requisarnos. Y mientras lo hacía un pibe como yo, se me cae una barra de queso que me había guardado pegada al cuerpo. Yo pensaba que nos iban a meter en una bodega de un barco viejo lleno de ratas. El pibe me miró y en inglés me dijo: 'Quedate tranquilo, te van a dar de comer'. Ahí empecé a reaccionar".

También, se dió cuenta que había sobrevivido cuando llegaron a Puerto Madryn. "En esos dos días que estuvimos dando vueltas en el pueblo comí pilas de cosas, latas de remolacha, chocolate. Era notable la pérdida de kilos y la gente nos traía pan. Fue el día que Puerto Madryn se quedó sin pan. Algunos llamábamos por teléfono a nuestras casas para avisar que estábamos vivos", completó.

La vuelta a casa tuvo varias paradas previas: Trelew, El Palomar y Campo de Mayo, donde firmaban la declaración jurada en la que se "imponía el silencio".

Cuando llegaron era el día del padre. En el Regimiento N° 7 de La Plata muchos padres y madres se quedaron con los brazos abiertos. "Nadie respondía por los muertos", recordó Ernesto, quien en la actualidad colabora en la misión de devolver la identidad a los soldados caídos enterrados en fosas comunes en Malvinas y pide "memoria, verdad, justicia, soberanía y paz".

"Quieren que solo hablemos de la guerra en términos épicos, pero somos sobrevivientes", concluyó.

En contraste, para Ramón López, presidente de la Federación Nacional de Veteranos, que también combatió en Puerto Argentino pero en el Batallón de Infantería N°5, la finalización de la guerra provocó "una gran decepción porque no era lo que queríamos" y a su vez "saber que estábamos vivos una vez firmado el cese de fuego, hizo que respiremos", recuerda.

En su caso, decidió continuar con el servicio militar hasta noviembre de 1982, y desde su perspectiva "no sufrieron malos tratos", pero reconoce que "hubo muchas diferencias dentro de las Fuerzas".

Juan Carlos Sosa, quien con 19 años se desempeñó como chofer de transporte logístico en Puerto Argentino durante la guerra, señaló que para él son muchos los soldados que no retornaron de la guerra y están viviendo una vida a la que "le falta algo, un pedazo grande que muchos dejamos allá".

"¿Cómo se recupera eso? Pensé en algún momento que era regresando allá, pero no lo sé, tampoco he regresado. Yo creo que muchos dejamos allá ese pibe joven que éramos y volvieron persona completamente diferente. No sé realmente cuántos volvimos de Malvinas, ni cómo", reflexionó Sosa. (Télam)