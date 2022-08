Un sobreviviente de la última dictadura contó hoy las alternativas del secuestro y detención que sufrió el 4 de febrero de 1977, en el marco de una audiencia del juicio por la megacausa por delitos de lesa humanidad de la Zona V (Bahía Blanca), en la cual hay 37 imputados.

Se trata de Rubén Sergio Obiedo Sáez, quien brindó su testimonio de forma virtual desde la Fiscalía Federal de Comodoro Rivadavia, Chubut, ante el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca integrado por los jueces Ernesto Pedro Francisco Sebastián, Sebastián Luis Foglia y Marcos Javier Aguerrido.

"Fui víctima de secuestro el 4 de febrero de 1977 en General Roca; estaba un domingo en la iglesia a la tardecita, llegaron dos señores vestidos de civil, que tengo entendido por lo que ellos me dijeron que eran de la Brigada de Investigaciones de Genera Roca", sostuvo.

El hombre sostuvo que las dos personas "me pidieron que los acompañara y me preguntaron que es lo que había hecho; les dije que nada y apareció alguien de atrás, que nunca le vi la cara, me puso una capucha y me pusieron en el asiento trasero de un auto".

"De ahí aparecí en Bahía Blanca", sostuvo, al indicar que "no sé bien el lugar tampoco, porque no nos sacaron jamás la capucha de la cabeza, estuve 19 días torturado, sin comer, sin tomar agua".

El testigo dijo que "lo único que recuerdo que era como una estación o el ferrocarril porque era como vagón y cada vez que nos sacaban para torturarnos teníamos que bajar una escalera".

"Una noche nos sacaron en una camioneta con cúpula, pegándonos culatazos y nos llevaron supongo a una parte de un campo donde simularon que nos iban a matar, por el ruido de las armas", dijo.

También señaló que "después nos subieron a un camioncito celular en el que llevaban a los presos, recién nos sacaron la capucha cuando llegamos a la Brigada de Investigaciones de Bahía Blanca".

"No nos veíamos ninguno", dijo en referencia a otras personas, y señaló que "después en la cárcel ahí nos conocimos todos, había varios, por ejemplo mi ex suegro Federico Viega, un tal Flores, varias personas que conocí en la U4 de Bahía Blanca".

El hombre sostuvo que durante su cautiverio "nos llevaba alguien, nos metían adentro de una oficina, ahí venía la tortura, la mayoría con picana eléctrica y después con una madera".

"Me dejaron de la cintura para abajo totalmente morado, lo vi cuando la primera vez nos dejaron bañarnos en la comisaría", expresó.

En ese contexto dijo que esas prácticas "eran casi todos los días, muchas veces por diversión, porque se reían y gozaban, me decían que 'no sea maricón, que aguante', por el hecho de hacerlo".

"Nadie sabía donde estaba", expresó al indicar que fue imposible que su familia se comunicara.

"En la comisaría estuvimos una semana, diez días; después vinieron de la cárcel, ahí la familia nos pudo ver de lejos cuando nos subían al camión, pero estuvimos 4 meses incomunicados", sostuvo.

En el marco del testimonio también señaló que en la unidad penal bahiense con algunas personas "hablamos con otros no; muchos no nos conocíamos, el único acercamiento era con mi exsuegro".

El hombre indicó que su vida tras esa situación fue "un desastre total" y que la "tortura pasa pero el daño que hacen psicológicamente no lo cura nadie".

"Me costó 30 años poder cerrar la puerta de mi casa con llave, dormía con la puerta abierta porque no lo soportaba", agregó.

(Télam)